Daniela Christiansson es la actual pareja de Maxi López. Se conocieron hace nueve años en un restaurante en Milán y fue amor a primera vista. En una entrevista, la modelo sueca comentó cómo inició este romance que ha permanecido por casi una década y ha traído una hija al mundo.

"Ese día, a la mañana, yo me había peleado con mi novio anterior, se que suena muy feo pero es así. Esa mañana él quería venir a verme pero yo le dije que no, que no quería. Fui muy honesta, porque le dije que no lo amaba más, que necesitaba una pausa después de cinco años... Así que esa noche les dije a mis amigos que necesitaba salir porque necesitaba despejarme", contó Daniela. Seguidamente, detalló que se reunió con unos amigos esa noche y después, uno de su grupo le dijo que quería presentarle a alguien, ese sería nada más y nada menos que Maxi López.

Maxi López y Daniela Christiansson

"Recuerdo que me presentó a ese rubio con esa cresta, yo no sabía ni quién era... No sabía nada de fútbol por esa época, sólo conocía a David Beckham... Así que nada, no le presté nada de atención, él me dijo después que cuando me vio entrar ese día tuvo una reacción fuerte y dijo 'es ella, mi futura no se qué'... y que enseguida quiso conocerme", detalló Daniela Christiansson.

Daniela Christiansson confesó que ha tenido varias crisis con Maxi López

Han pasado ya varios años de ese primer flechazo y aunque por redes se dejan ver como una pareja apasionada, recientemente la modelo reveló que no todo ha sido color de rosa en su relación con Maxi López. A través de una caja de preguntas en Instagram, un seguidor le consultó cuál era la clave para tener una relación "bonita y duradera" como la que ella tiene con el futbolista.

Muy sincera, Daniela Christiansson respondió: "Creo que cuando estás tantos años con alguien has aprendido la forma de ser de la otra persona y sabes cómo comportarte y reaccionar. El equilibrio es muy importante y creo que la clave para esto es la comunicación y el compromiso". En esta misma línea reveló que ha tenido diversas crisis con Maxi: "Nosotros tuvimos muchas discusiones y reconciliaciones antes de llegar a este equilibrio".

Daniela Christiansson reveló que tuvo discusiones con Maxi López

Asimismo, explicó que lo importante es mantener la buena comunicación: "Todos venimos de diferentes orígenes, por lo que a veces una explicación es esencial, ya que los malentendidos ocurren con demasiada facilidad debido a la falta de comunicación. Y a veces, simplemente tienes que hacer tu parte y acomodarte a las necesidades o deseos del otro, si no van en contra de los tuyos y tus valores. Nadie es perfecto, no hay que olvidártelo".

Finalmente, sugirió una solución para que los problemas no ahoguen los vínculos: "A veces, sugeriría darle espacio y tiempo si es necesario. Pero nunca te olvides del amor y de seguir haciendo cosas juntos y divertirse. Esto siempre fue algo muy fuerte y sigue en nuestra relación", sentenció Daniela Christiansson sobre su romance con Maxi López.

AM