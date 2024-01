Jaime Del Burgo, Letizia Ortiz y el rey Felipe VI, protagonizan el triángulo amoroso más buscado en Google en este 2024. Por primera vez en España, la información más solicitada no se encuentra en los portales de noticias, diarios o revistas, sino en los buscadores que difunden sin censura los escasos medios que se atreven a abordar el tema, como EN Blau.

El suplemento rosa de El Nacional no ha experimentado ninguna presión por parte de la Zarzuela, el Gobierno de España ni de ninguna otra entidad, y las nuevas revelaciones sobre Jaime Del Burgo aparecen en los artículos de este medio de comunicación, el cual es seguido por cientos de miles de lectores diariamente. Esto deja en evidencia que el silencio de otros medios respecto a las infidelidades hacia Felipe no se debe a censura ni a falta de interés por parte de los lectores, sino a un temor absurdo a molestar a alguien en particular.

Jaime Del Burgo, Letizia Ortiz y el rey Felipe VI

El apodo que Jaime Del Burgo le puso a Letizia Ortiz cuando eran amantes

En este sentido, el citado medio español aseguró que todo lo que Del Burgo ha divulgado es verídico. La relación extramatrimonial entre Letizia Ortiz y este cercano amigo de los reyes tuvo lugar en los años 2010 y 2011, y esto no puede ser desmentido debido a las pruebas que el confidente posee. Al reproducir los tuits originales que eliminó, el abogado presentó nuevas revelaciones, como el sobrenombre cariñoso con el que se refería a Letizia durante su affaire.

Posts de Jaime Del Burgo.

Este apodo es nada más y nada menos que "Letiziña". Esta revelación se hace evidente cuando Jaime Del Burgo tuitea nuevamente lo que previamente había borrado, incluyendo los tuits sobre la relación con la reina. Detalla que la reina Letizia Ortiz le envió la foto de la pashmina a través de un SMS, en una época en la que aún no se utilizaban los mensajes de WhatsApp, con el mensaje célebre: "Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado...". El letrado tituló esta imagen como "El SMS que Letiziña me envió con la foto".

AM