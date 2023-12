Apareció Jaime Del Burgo, el supuesto amante de Letizia y dejó un mensaje letal: "Pese a quien le pese"

Jaime del Burgo se alejó de las redes sociales luego de que revelara que fue amante de la Reina Letizia de España cuando ya estaba casada con el Rey Felipe VI. La información salió a la luz justo cuando el monarca se encontraba de visita en Buenos Aires.

Por medio de X, el empresario subió una foto de Letizia, en donde escribió unas palabras como si ella se lo hubiera dicho: "Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya".

Aunque el post fue borrado, la noticia se hizo viral y al rato, Jaime volvió a referirse al registro que filtró: "No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará".

Ahora, el abogado ha regresado a la misma red social que inicialmente le otorgó notoriedad y generó titulares. El exmarido de Telma Ortiz ha lanzado una serie de mensajes críticos hacia la Casa Real, aunque antes ha republicado los tuits que generaron controversia hace algunas semanas. "Fue una equivocación eliminar mis posts. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes", admitió.

En este sentido, destacó la famosa fotografía de la Reina con la pashmina y la presunta carta que ella le envió durante su relación. Además, Del Burgo ha recordado las cuatro etapas de dicha relación según el libro de Jaime Peñafiel: como amigos entre 2002 y 2004, como confidentes entre 2004 y 2010, como pareja en 2010 y 2011 y, finalmente, como cuñados de 2012 a 2016.

Para concluir, el abogado de Navarro ha retomado el extracto del libro del mencionado autor que ya compartió el pasado 1 de diciembre, donde detalla con lujo de detalles las conversaciones con la entonces Princesa de Asturias.

Además, Jaime Del Burgo aprovechó la oportunidad para arremeter fuertemente contra el Rey Felipe VI y el Presidente: "Hace unos años dije en El Mundo que Felipe no convertiría a España en un cortijo, como hizo su padre. Me equivoqué, por desgracia. Sánchez se ha convertido en el capataz. Los tres conducirán a nuestro país a medio plazo a la ruina", manifestó.

Para concluir, Jaime Del Burgo destacó el aire de misterio que rodea su figura. Algunos consideran que estas filtraciones no son más que relatos inventados, mientras que otros están convencidos de que el affaire con Letizia realmente ocurrió. Sea como sea, es innegable que estas especulaciones han captado la atención de millones de usuarios, lo que parece motivar al abogado a revelar más eventos del pasado. Al menos, así lo promete en una de sus últimas publicaciones.

"La verdad la publicaré le pese a quien le pese", afirmó Jaime Del Burgo, enfatizando que ni el odio, ni la política ni el chantaje están detrás de las motivaciones que lo impulsan a contar algo que ocurrió hace más de una década.

