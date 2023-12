Jaime Del Burgo y la reina Letizia son el centro de atención a nivel internacional, pero no en la prensa española que se esfuerza por mantenerse a un costado de toda la polémica que señala a su monarca como adultera. Los rumores del excuñado de la madre de Leonor y Sofía llegaron muy lejos, pero hay un motivo en particular por la que la prensa de España no adhirió al escándalo.

Jaime Del Burgo y la reina Letizia: el verdadero motivo por el cual la prensa española no habla del tema

El libro que desató todo el escándalo relacionado a las supuestas infidelidades de la reina Letizia a Felipe VI fue "Letizia y yo", escrito por el periodista Jaime Peñafiel con la colaboración del exmarido de Telma Ortiz. Del Burgo. Desde entonces los usuarios de las redes sociales y la prensa internacional se hizo eco de todos los testimonios que surgían por las plataformas digitales.

Incluso, fue el mismo excuñado de la reina quien publicó una serie de comentarios en su cuenta de Twitter donde compartió una foto desconocida de Letizia embarazada insinuado que se la envió durante su matrimonio con el monarca. Pilar Eyre, una periodista española que realizó una profunda cobertura sobre el drama en el portal Lecturas, señaló que es de las pocas en los medios en hablar de la situación que atraviesa al país.

La foto que Jaime Del Burgo expuso en sus redes sociales sobre la reina Letizia

Por respeto y "responsabilidad", como señalaron en el portal, muchos medios de comunicación hicieron oídos sordos a los rumores de infidelidad para no arruinar la reputación de la monarquía y su vínculo con Letizia. Cabe recordar que si bien dejó de ejercer el periodismo hace muchos años, la madre de la princesa Leonor mantiene un vínculo cercano con algunos de sus colegas, por lo que hablar de ella sería considerado traición.

La foto inédita de la reina Letizia y Jaime del Burgo con sus respectivas parejas

Por su parte, todo se trata de rumores, ya que aún no se escuchó la versión del palacio de la Zarzuela, que no encuentran el sustento únicamente en las palabras de Del Burgo y Peñafiel. El portal de noticias En Blau aseguró que el autor del libro, un crítico periodista de Ortiz desde que ingresó a la corona, atraviesa conflictos con el medio para el que trabaja ya que "Quieren suavizar sus capítulos".

De esta manera, la prensa española no solo se encuentra en conflicto de perjudicar la imagen de la reina Letizia, sino de quedar en medio de dos periodista con una buena trayectoria en su país. El silencio de la esposa del rey Felipe VI solo logró fortalecer la versión de Jaime Del Burgo, quien amenazó con "Contar toda la verdad" de su supuesto amorío.