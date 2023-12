Jaime del Burgo decidió volcarse en su cuenta oficial de Twitter para revelar que tuvo un romance con Letizia, la reina de España, mientras que la Casa Real de España se mantiene en silencio e intenta seguir su vida con normalidad.

El abogado afirmó que la relación sentimental con la esposa del rey de España existió con varios mensajes a principios de diciembre, pero fueron borrados horas después por él mismo.

Ahora, el empresario español volvió a realizar una serie de posteos y planteó la pregunta que varios medios le hicieron recientemente: “¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio: iros al carajo”.

Una de las imágenes que compartió Jaime del Burgo de Letizia Ortiz.

Esquivando la pregunta original, Jaime del Burgo comenzó a descartar razones por las que podría haber revelado su relación con Letizia Ortiz: “¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas entrar, nunca serás feliz. Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud”.

Jaime del Burgo explicó por qué decidió contar su supuesto romance con Letizia Ortiz

El abogado español también descartó haberlo hecho por política: “¿Política? ¡Si no voto hace 25 años porque no me creo a ninguno! Los problemas estructurales de España siguen ahí cuarenta años después, esté quien esté. ¿Chantaje? La verdad la publicaré le pese a quien le pese”.

El nuevo tweet de Jaime del Burgo.

Por último, Jaime del Burgo confesó por qué reveló su romance con Letizia Ortiz: “Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos. Porque de los errores se aprende”, señaló.

J.C.C