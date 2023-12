La reina Letizia no logra escapar de las polémicas tras las declaraciones de Jaime Del Burgo sobre una supuesta infidelidad al rey Felipe VI. Con el correr de los días el excuñado de la monarca aseguró que él no fue su única amante y que hubo otros que pertenecieron a su pasado.

Aseguran que la reina Letizia le habría sido infiel al rey Felipe VI con más personas

Si bien los reyes españoles se mostraron en público por el cumpleaños de la infanta Elena, cuñada de Letizia, en medio de los escándalos, las acusaciones de infidelidad son cada vez más fuertes. Jaime Peñafiel, autor del libro "Letizia y yo", con el que colaboró Del Burgo, señaló en una entrevista que ningún medio español lo llamó para hablar del tema ya que prefieren no atacar a la reina, pero que medios internacionales le pidieron incontables entrevistas.

Peñafiel se desligó de todos los comentarios del excuñado de Letizia, quien hizo uso de sus redes sociales para alimentar los conflictos, y expresó que solo reconoce lo que incluyó en su libro. Incluso señaló que Del Burgo le reveló que él no fue el único supuesto amante de la madre de Leonor y Sofía y que hubo otros hombres que pertenecen a su pasado, según el portal de noticias En Blau.

"El matrimonio atraviesa una mala situación. No es nuevo. Se ha sabido que Letizia es una esposa infiel. El amor de su vida es Jaime del Burgo. Él es mi informador. El tema sale ahora por venganza, posiblemente", expresó el autor del libro en diálogo con un medio de Cataluña. "Yo en el libro cuento el 1%. Lo que callo es la parte más íntima. Según Jaime del Burgo Letizia tuvo más relaciones extramatrimoniales que la suya. Felipe es un pobre hombre, no tiene carácter. Ella es mandona. No puede tener la vida que quiera”, cerró.

Sin embargo no hay más información respecto a las identidades de los presuntos amantes. Toda la polémica que atraviesa el palacio de la Zarzuela desde el 3 de diciembre, día del lanzamiento del libro, podría tratarse de un entramado político para perjudicar a Felipe VI tal como declaran algunos sectores respecto a lo mal parada que dejan a la reina Letizia por rumores.