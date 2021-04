Acusan a Gianinna Maradona de "roba novios": su contundente respuesta

La relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo generó polémica después de su amistad con Jimena Barón.

Aunque no confirmó oficialmente, la hija de Diego Maradona comenzó una relación con el ex deportista hace pocos meses que desató una serie de comentarios.

Fue Mariana Farjat, ex participante de Gran Hermano, quien la acusó de "robar novios" y de "tirarle onda" a Brian Lanzelotta, su ex pareja.

"Eran amigos y un día lo llama a la noche, yo estaba al lado, y como él le dijo que estaba conmigo y ella me terminó invitando a un asado en Santa Bárbara, al que nunca fui. Me di cuenta que sus intenciones eran otras, medio morboso todo... Pero nunca llegamos a ser amigas, ¡menos mal! De lo contrario terminaba como Jimena Barón, con el corazón roto", contó Marian Farjat en Primicias.Ya.

Luego de estas palabras, Gianinna Maradona se refirió a estas palabras con un irónico mensaje en redes sociales. "Hablás de mí y no sabés quién soy, si estoy acá o me caí de un planeta, como un cometa que nadie vio, me ves a mí y creés que soy yo", compartió en su Insta Stories sobre la letra de una canción de Leo García.

Jimena Barón habló sobre el romance entre Osvaldo y Gianinna Maradona

Jimena Barón se refirió al romance de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quien fue su amiga hace algunos años.

“¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntaron en Hay que ver a Jimena.

“Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", agregó.

AM