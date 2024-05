Emma Vich fue el protagonista de un incidente desafortunado en Gran Hermano.

Los seguidores asiduos del programa se percataron que, después de una discusión con Furia Scaglione, el 'hermanito' tiró el resto de un cigarrillo encendido cerca del sauna que está edificado con madera por lo que provocó humo y un inminente peligro de incendio.

La secuencia fue vista por Mateo, amigo íntimo de Nicolás Grosman, quien le comentó lo sucedido al resto de la casa.

“Estaba afuera, se para, revoleó el pucho prendido a la mier**, entró, pegó portazo”, disparó el nuevo jugador. “Te entiendo que sos un showman, pero... ¿cómo vas a hacer eso? Por más que no se tira, menos prendido al pasto”, aseguró.

Luego, desde la cuenta de X @ladymoskinga revelaron que la producción de Gran Hermano cortó la transmisión. "Tiró un cigarro prendido al lado del sauna donde hay madera y hojas secas... Casi se produce un incendio, y Arturo estaba cerca", reveló la usuaria.

Qué pasó entre Emma Vich y Furia Scaglione

La relación entre Emma Vich y Furia Scaglione empeoró en Gran Hermano desde la salida de Mauro D'Alessio.

Después de la gala de nominación del miércoles, la entrenadora estalló en ira cuando Santiago del Moro informó que la votación del domingo será positiva. En ese momento, la jugadora estalló en bronca y atacó a Emma Vich con insultos hacia su mamá.

"Mi mamá no es ninguna put... así que la respetas" , dijo el cordobés y Furia retrucó: " Porque entrás en placa negativa y te hago mierda".

Luego, Furia Scalgione siguió con su catarata de improperios para su ex amigo en Gran Hermano. "A mí no me insultés, pendejo del orto, que me dijiste de todo. Te tomaste siete de birras. Tenés que estar sancionado, borracho, borracho, borracho. Como seguro te cogi.. a alguien acá, seguís adentro. Seguro. ¡Casting sábana! Andá a pedir tu nombre a 9009", tiró.