Gran Hermano se encuentra en las últimas instancias de la competencia, y ahora han ingresado amigos y familiares de los participantes. El hijo de Darío Martínez Corti fue uno de los más comentados, y Francisco recibió una advertencia de su papá sobre Furia Scaglione porque los vio muy juntos.

Darío Martínez Corti de GH

Darío Martínez Corti advirtió a su hijo por Furia Scaglione en Gran Hermano

El platense se preocupó y tuvo una charla muy importante con su hijo. "Lo mismo que hizo con Mauro, no sabés si te apuntó y pasado mañana te puede estar gritando. Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado, así juega ella. No sabés si es buena onda o si te está usando”, dijo el participante. “Metiéndose con vos, ella sabe que me puede desequilibrar”, siguió Darío.

Francisco se limitó a contestar: “Sí, ya sé, tranca. Igual si hace eso yo no puedo hacer nada”. Sin dudas, Darío Martínez Corti quiere a Furia Scaglione lejos de su hijo y lo ha demostrado con muchas actitudes dentro de la casa. Veremos cómo termina este vínculo en las próximas horas.

AF.