Juana Repetto está muy comprometida a mantener sus redes sociales activas. La actriz suele promover contenido sobre la maternidad y sus seguidores la consideran una experta en la materia.

Repetto disfruta de este nuevo rol que ocupa y comparte herramientas de crianza, dudas que tiene, estrategias que utiliza y le sirvieron, además de subir distintos momentos del crecimiento de sus hijos. Todo esto le demuestra a los usuarios de Instagram que la actriz disfruta de ser mamá.

Juana junto a Toribio, Belisari y Sebastián Graviotto.

Sin embargo, Juana aclaró en varias oportunidades que no todo en la crianza es de color rosa, por eso cuando un seguidor le consultó si le gustaría tener más hijos, la actriz respondió con sinceridad: "La verdad es que no, pero me resulta muy fuerte decirlo. A veces me dan muchas ganas, pero pensándolo fríamente y con la cabeza, creo que en este momento, no sería prudente y dudo que en otro lo sea".

Imagen reciente de Repetto.

Luego, la actriz abrió su corazón y explicó sus motivos: "Le pongo mucha energía y tiempo a la maternidad y así también me tiene agotada. Muchas veces colapso y siento que no puedo con todo lo que tengo. Soy muy exigente conmigo misma y creo que en este momento de mi vida, tener otro hijo sería hasta irresponsable e impulsivo".

La historia que compartió Juana.

Por último, y para descomprimir con un poco de humor, Juana Repetto reveló que no descarta completamente la idea: "Querer, quiero siempre jaja, quién te dice, en otro momento me sienta distinta y tenga (ah, re que no soltaba)".

La respuesta de Juana Repetto cuando la acusaron de vivir de vacaciones

En sus historias de Instagram, la actriz recibió un comentario donde no solo la acusaban de vivir de vacaciones, sino que también le preguntabas de donde sacaba la plata. Ella decidió no quedarse callada y respondió: “Somos muy afortunados y agradezco poder viajar en familia, pero no siento que eso sea vivir de vacaciones. Y yo la plata la saco de mi laburo, que entre otros (que también mantengo en privado), es generar contenido en mis redes, por ejemplo, respondiéndole a gente como vos que por supuesto es lo menos valioso de esta cuenta, pero genera movimiento igual, porque a la gente le gusta el bardo”.

Y Juana Repetto cerró el tema escribiendo: “Todo ese movimiento, más el contenido que genero para esta bella comunidad con mucho amor y dedicación, hace que en este caso la cadena de hoteles al que fuimos nos haya invitado la estadía”.

J.C.C