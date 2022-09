Adele: las consecuencias de su salud tras un accidente doméstico

Adele brindó una entrevista a la revista Elle de Estados Unidos y contó varios datos de su vida personal.

En medio de la nota, el medio americano señaló una información de la cantante, hasta ahora desconocida.

"Tiene problemas de espalda desde la adolescencia y sufrió un deslizamiento de la L6 en enero de 2021, cuando (su hijo) Angelo saltó para asustarla al salir del baño", indicaron en el artículo periodístico.

Adele en la tapa de Elle USA.

En la entrevista Adele también habló de su nueva relación con Rich Paul. "Nunca he estado tan enamorada. Estoy obsesionada con él", dijo a Elle, donde contaron que la cantante y su pareja eran amigos desde hacía tiempo, pero su relación se volvió romántica en 2021. Recordaron que se hizo pública cuando ella se sentó junto a él en un partido de las Finales de la NBA en julio. ("Por suerte para él, me encanta el basket", mencionó Adele).

Con respecto a volver a ser mamá, la artista dijo: "Definitivamente quiero tener más hijos. Soy ama de casa y soy una matriarca, y una vida estable me ayuda con mi música". Aunque aclaró que no sería en lo inmediato.

Adele y Rich Paul.

Adele presentó oficialmente a su nuevo novio

En mayo pasado, Adele volvió con todo al mundo de la música con el lanzamiento de un nuevo álbum y reconectando con su público en los recitales que comenzó a dar.

"¡Que diferencia hace un año! Si el tiempo sigue sanando y suavizando todas las arrugas de mi vida como lo hace a medida que pasan los años, ¡entonces no puedo esperar a tener 60 años! ¡Nunca he sido más feliz! Tantas lecciones, tantas bendiciones por las que estar agradecido. Este es el 34, y me encanta aquí! Gracias por el cumpleaños amor como siempre", destacaba la artista días atrás por los festejos de su cumpleaños.

Ahora, Adele volvió a recurrir a sus redes sociales para presentar al hombre que la acompaña en este nuevo camino, su amor Rich Paul, un representante deportivo con quien la música mantiene una relación desde hace tiempo.

En un posteo en donde compartió varias fotos de momentos vividos junto a su pareja, la estrella escribió "El tiempo vuela", junto a unos emojis de corazón y estrellas.