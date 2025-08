No caben dudas, Guillermina Valdés sabe cómo captar la mirada ajena, la empresaria otra vez volvió a sorprender con un look que se llevó los elogios de sus fans. La ex de Ortega se ha convertido en un ícono y referente de la moda nacional, y comparte con sus seguidores en redes sociales cómo es su estilo de vida, su día a día laboral y, algo que sus fans aman, cómo arma sus beauty looks. Fuente de inspiración para muchas personas que adoran el estilo sobrio, en esta oportunidad, lució una melena que es tendencia esta temporada.

Adiós al bob clásico, Guillermina Valdés se renueva con el corte de pelo que es la tendencia de la temporada

Ante la mirada de sus fans, Guillermina Valdés le dijo chau al clásico corte bob y lució un desmechado que se llevó cientos de “me gusta” y elogio por parte de sus fanáticos y seguidores de redes sociales. Otra vez, la modelo volvió a marcar tendencia y esta vez lo hizo con el corte que es furor para la temporada primavera verano.

Guillermina Valdés

Este cambio radical implicó un corte desmechado con flequillo, un estilo que suaviza los ángulos de su rostro y le da un aire fresco y distendido. Al corte clásico, Guillermina lo reversionó con su sello personal, agregándole irregularidades y asimetrías sutiles para generar un efecto visual descontracturado y natural.

Guillermina Valdés

El corte bob, también llamado Chanel, nació durante la Primera Guerra Mundial, cuando las enfermeras redujeron su cabello por higiene. A lo largo de la década de 1920 se convirtió en el símbolo de las “flappers”, mujeres jóvenes que desafiaban normas sociales y buscaban libertad y modernidad.

La empresaria, madre de 4, comenzó su carrera como modelo en los ‘90, luego de ser descubierta por Pancho Dotto. Desde entonces, se abrió camino en las pasarelas nacionales e internacionales, con algunas incursiones en la pantalla chica. Actualmente, también cuenta con su propia línea de zapatos y cosmética natural.

Guillermina Valdés

Con este nuevo look, Guillermina Valdés se suma a la tendencia en cortes de pelo que está causando furor a nivel internacional en este 2025. La empresaria adoptó un cambio de look jovial y fresco que refleja su comprensión de las tendencias actuales sin perder su identidad estética. Así, reafirma su lugar como referente del estilo local.