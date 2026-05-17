Adiós al minimalismo: el rincón rojo de Juliana Awada que marca la nueva tendencia en decoración

El minimalismo absoluto parece haber quedado atrás y Juliana Awada volvió a confirmarlo desde uno de los rincones más llamativos de su casa. A través de sus redes sociales, la empresaria dejó ver un espacio donde el arte, el color y las piezas con personalidad desplazan definitivamente a los interiores neutros que dominaron durante años las tendencias de decoración.

Juliana Awada

Adiós al minimalismo: el rincón rojo de Juliana Awada que combina arte, diseño y calidez

El ambiente colorido de Juliana Awada funciona como una síntesis perfecta del nuevo lujo sofisticado, cálido y expresivo. La composición gira alrededor de una paleta muy marcada de rojo bermellón, arena y blanco roto, donde cada objeto parece elegido especialmente para combinar entre sí.

La primera pieza que capta la atención es un enorme cuadro abstracto sobre la pared. Con pinceladas intensas y distintas capas de rojo, desde el carmín hasta tonos más cercanos al granate, la obra aporta movimiento y se convierte en el gran punto focal del sector.

Así es el rincón rojo de Juliana Awada

Otro de los elementos que se roba las miradas en la casa de la empresaria es una lámpara roja de inspiración retro, con una estética que remite al diseño italiano de los años 60 y 70. Su silueta escultórica y el acabado brillante suman fuerza visual al ambiente. Lejos de pasar desapercibida, la pieza refleja una de las grandes tendencias actuales en decoración: las luminarias dejaron de ser sólo funcionales y volvieron a convertirse en protagonistas.

Para equilibrar la intensidad del rojo dominante, Juliana Awada incorporó una obra circular en rosa que suaviza visualmente el espacio y aporta un aire más sereno. Esa mezcla entre arte expresivo y detalles más sutiles genera un equilibrio sofisticado y muy cuidado.

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La mesa de madera clara y acabado natural funciona como el toque más cálido del sector. Con líneas simples y una estética relajada, aporta naturalidad y evita que el ambiente se vea excesivamente glamoroso. Sobre ella, libros de arte cuidadosamente seleccionados completan la composición y suman un guiño editorial muy presente en las tendencias actuales.

Así, el rincón rojo de Juliana Awada resume una nueva manera de entender el diseño de interiores, con espacios llenos de identidad, mezcla de texturas y objetos que ya no buscan pasar inadvertidos, sino transmitir personalidad y carácter.