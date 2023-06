Adrián Suar tuvo una entrevista muy íntima con el conductor de LAM, Ángel de Brito, en donde habló de varios temas profesionales, cómo la discusión que se llevó a cabo para intentar mantener a Mirtha Legrand en su canal.

Sin embargo, no solo habló de su trabajo, sino que también abrió su corazón y se refirió a cosas más privadas. La que más le llamó la atención a los televidentes, fue cuando se refirió a la relación que mantiene con Araceli González y Griselda Siciliani, las madres de sus hijos, Tomás (24) y Margarita (10) respectivamente.

Adrián Suar y Araceli González en su boda.

Sin esquivar el tema y con sinceridad, Adrián reveló: "A Ara no la veo hace muchos años". Entonces, le detalló a Ángel de Brito por qué: "Toto es mayor de edad, así que después de sus 18 no la veo".

Adrián Suar y Griselda Siciliani junto a su hija.

Por otro lado, Adrián Suar con mucho cariño compartió: "Con Gri es como una familia para mí". Y agregó más detalles sobre la relación que mantienen tras su separación: "La veo por Margarita, que va a cumplir 11, y tengo un vínculo que desde mi mirada la siento mi familia".4

¿Cómo justificó Adrián Suar su falta de comunicación con Araceli González?

El productor de ElTrece explicó que con la mamá de Tomás no mantienen ni siquiera una comunicación: "No tenemos ningún trato. No es porque yo no quiero hablar con ella. Pero si Ara dijo eso es porque lo debe sentir". Y sumó en diálogo con Ángel de Brito: "Creo que nos dejamos de hablar por la vida. Pero le deseo lo mejor. Siempre le deseé lo mejor. Es una gran madre".

Por último, y para darle un cierre al tema, Adrián Suar explicó en su entrevista para LAM: "Cada uno siguió su camino, pero desde mi parte siempre va a estar todo bien".

J.C.C