Agustina Cherri estuvo en comunicación con Catalina Dugli en su programa radial de La Once Diez, “Agarrate Catalina”, y se refirió a la tan esperada escena entre su personaje de Lola y Lorenzo, este último interpretado por Esteban Lamothe.

A solo unas horas de que la ficción de El Trece y producida por Polka, La 1-5/18, haya llegado a su final, su protagonista Agustina Cherri habló sobre lo que significó para ella el apasionado beso que se dio entre los personajes de Lola y Lorenzo, más o menos en el capítulo 80.

Agustina Cherri rompió el silencio y contó cómo llegó al apasionado beso con Esteban Lamothe en la 1-5/18

Con conversación con Catalina, Agustina Cherri se refirió a esta escena con Esteban Lamote: “Se hizo desear la escena con Lamothe”. “¿Fue difícil para vos?”, retrucó la periodista. “La verdad, lo que pasó fue que tardó tanto en llegar, que para ser sincera, llegamos a esa escena con una conexión, con una confianza y una relajación que ayudó muchísimo. Porque ya nos queríamos, ya nos conocíamos, entonces estuvo bueno”. La actriz hizo un pequeño paréntesis entre una escena de ese tipo con un compañero que recién conocés, frente a otro con quién ya venís trabajando durante meses. “Te inhibís un poco más. Acá la sorteamos bien”.

En relación con el final de La 1-5/18, Dugli le consultó sobre qué opinión le merece: “¡Ay, ay, ay! Es un final atípico desde un punto de vista”, dijo Agustina Cherri. “¿Vos estabas a gusto cuando te enteraste?”, le preguntó: “Al principio me costó. Me costó aceptarlo. Pero está bien. La historia también lo necesitaba. El final está bueno y vale la pena para la gente que la vio durante todo el año, la verdad que fue hermoso. Hermosa la novela, hermosa la vuelta a la ficción, después de la pandemia”.

“Polka que venía muy mal. Era un renacimiento para Polka, era una apuesta para la ficción argentina, la gente la bancó, le gustó, la acompañó durante todo el año”, remarcó la actriz. En relación con las escenas picantonas y pasionales, Agustina reconoció que no las suele ver en casa, pero sí las revisa una vez grabadas, pues admitió que le dan un poco de vergüenza.

Qué significó el personaje de “Lola” para Agustina Cherri

“Fue un desafío, sabíamos que estábamos haciendo la vuelta de la ficción y estábamos metiéndonos, sobre todo con mujeres fuertes y una temática y un género (novela), que podría dar de qué hablar. Una historia en un contexto social muy polémico, desde el punto de vista de la pluralidad de voces, donde todos iban a opinar algo. ¡Ese fue el primer desafío!

Agustina Cherri se refirió a la novela en sí y esto dijo: “Es una realidad social, muy fuerte, muy real, contada desde una telenovela que tiene ese manto de magia de las mariposas en las relaciones amorosas. Era difícil desde ese lugar. Cómo tener esa compensación que esté bien contada en la ficción y que esté bien enfocado el tema social”. Y remarcó: “Me siento orgullosa de haberlo hecho”.

Agustina Cherri aseguró que por el momento no va a haber una segunda parte o por lo menos ella no quiere participar: “Este año me gustaría quedarme en mi casa”.

