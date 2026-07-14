Las fotos de Agustina Gandolfo antes de conocer a Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez son una de las parejas de la selección argentina que demuestran su unión y compañerismo incondicional desde el momento en que se conocieron. Su historia de amor los llevó a la convivencia instantánea, y a formar un futuro lleno de sueños junto al otro. En la actualidad, él es uno de los futbolistas más consagrados, mientras que ella maneja un alto perfil en redes sociales, como influencer de moda, nutrición y fitness. Sin embargo, aún mantiene guardadas las postales de los años anteriores a estar con su pareja. Los usuarios las revelaron y quedaron enamorados con la autenticidad y belleza que aún en la actualidad mantiene.

Las fotos vintage de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

La vida de Agustina Gandolfo, antes de Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo es una de las influencers y mujeres de la Selección Argentina más importantes de los últimos años. Con una sonrisa auténtica, una gran pasión por el deporte y el estilo de vida saludable, marca una línea de contenido en redes sociales que la llevó a construir una comunidad de más de 1 millón de seguidores. Sin embargo, mucho antes de convertirse en esta diva, y de conocer a Lautaro Martínez, era una joven mendocina que llevaba una vida alejada a los grandes flashes y al mundo del espectáculo y la farándula.

Nacida y criada en la provincia de Mendoza, vivió junto a sus padres y sus dos hermanas menores, un entorno que siempre definió sus valores de arraigo y esfuerzo, y su personalidad protectora. Durante su adolescencia y juventud temprana, su día a día transcurría entre sus responsabilidades académicas, el deporte y su pasión por el vóley, compitiendo en clubes de barrio, y sus primeros pasos en el ámbito laboral y comercial. Trabajaba formalmente en la empresa familiar de sus padres y simultáneamente gestionaba dos emprendimientos propios, entre los que se destacaba un proyecto dedicado a la venta de indumentaria, guiño para lo que se vendría en su futuro.

Por un tiempo, cursó la carrera de Economía, hasta alcanzar el tercer año del plan de estudios. Sus relaciones con sus amigos la llevaron a viajar en ocasiones por la Argentina, siendo una muy activa adolescente en fiestas y viajes a la playa con seres queridos. Sin embargo, todo su presente cambió en el 2018, cuando conoció al futbolista. Su belleza natural, su sonrisa auténtica y su estilo muy ligado a las tendencias de aquellos años fueron lo que enamoraron a Martínez, y que ella aún recuerda con ciertas fotos vintage de su adolescencia.

La vida de Agustina Gandolfo, antes de Lautaro Martínez

Las fotos vintage de Agustina Gandolfo, antes de conocer a Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo es una de las influencers que no duda en dejar en sus redes sociales aquellas fotos que compartía, alrededor del 2015, mucho tiempo antes de conocer a Lautaro Martínez y comenzar una carrera como influencer internacional. En aquellos posteos, se puede ver su vida antes de la fama, repartida entre el cursado de la carrera de Economía , las jornadas laborales en la empresa familiar, las salidas con amigos y sus entrenamientos competitivos de vóley .

Este archivo revela la faceta más auténtica y descontracturada de la joven mendocina. Con estilismos propios de la época, fue una gran referente del "Street Style" Nocturno de los 2010s, compuesto por algunas prendas claves e icónicas de aquellos años. El calzado con plataforma extrema se combinaba con el tiro alto marcado por crop top o prendas atadas a la cintura. El auge del "Tumblr Aesthetic" la hacían lucir arreglada pero con un toque rebelde o rockero, sin perder algunos toques estéticos como la piel bronceada, el cabello bicolor y los accesorios de gran tamaño.

Toda su realidad experimentó un giro definitivo en el 2018, momento en el que conoció al Lautaro Martínez. Ambos coincidieron de manera imprevista en un cumpleaños en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el delantero brillaba en Racing Club y se encontraba en vísperas de su gran transferencia al Inter de Milán. El flechazo fue instantáneo, por lo que decidieron intercambiar números y mantuvieron una intensa comunicación diaria a la distancia.

Decidida por el amor que sentía por el futbolista, viajó a Italia con la firme intención de realizar una visita breve de solo nueve días, pero el fuerte arraigo hizo que la estadía se prolongara. Ante la imposibilidad de sostener el vínculo separados, y con la autorización de los padres de ella, a los pocos meses del comienzo de su noviazgo, decidió acompañar el crecimiento profesional de su pareja, y se mudó de forma definitiva a Milán, dando inicio a una convivencia que consolidó las bases de su actual familia.

Las fotos vintage de Agustina Gandolfo, antes de conocer a Lautaro Martínez

La vida actual de Agustina Gandolfo, junto a Lautaro Martínez

Tras haber consolidado la relación en el viejo continente, la vida de Agustina Gandolfo junto a Lautaro Martínez dio un giro hacia ser influencer de moda y fitness, acompañante fiel de la carrera de su pareja y una mamá muy atenta y divertida con Nina y Theo. Establecida definitivamente en el continente europeo, consolidó un perfil multifacético donde equilibra la alta exposición pública, los negocios independientes y la vida familiar.

Su proyecto más ambicioso en el plano gastronómico es Coraje, un sofisticado restaurante tipo bistró ubicado en el corazón milanés que fusiona armónicamente los sabores tradicionales de la cocina mediterránea con raíces e ingredientes típicos de Argentina. En el mismo sentido, se volvió el rostro de importantes firmas fashionistas, llevando el modelaje a uno de sus trabajos más fuertes. Sus elecciones de vestuario en eventos de gala, desfiles europeos y desde las tribunas mundialistas capturan de inmediato la atención de la prensa, demostrando cómo logra amalgamar con total naturalidad la sofisticación de las marcas de lujo con la vida familiar y empresaria.

A pesar de todo esto, apuntó a hacer crecer sus conocimientos académicos, comenzando de forma remota la carrera de Nutrición, una disciplina alineada de manera directa con el estilo de vida saludable que promueve activamente y con su faceta como referente fitness, compartiendo exigentes rutinas de entrenamiento, técnicas de musculación y planes de alimentación equilibrada, inspirando a su comunidad a mantener hábitos sanos.

Afincada en la exclusiva ciudad de Milán, acompaña de cerca la consagratoria carrera deportiva de su esposo, y se volvió el pilar fundamental de la casa. Su rutina, además de sus momentos profesionales, se basa en la crianza de sus dos hijos, Nina y Theo, con quienes comparte constantes momentos de juego, viajes y actividades cotidianas que documenta con naturalidad para sus millones de seguidores en plataformas digitales.

La vida actual de Agustina Gandolfo, junto a Lautaro Martínez

Las fotos de Agustina Gandolfo antes de conocer a Lautaro Martínez marcaron su perfil fashionista y su personalidad tranquila pero extrovertida, demostrando a una joven mendocina que llegó a conquistar a todo el mundo. Sus sueños cambiaron completamente, luego de apostar al amor, pero sigue dejando rastros de lo que fue antes del cambio de vida.

A.E