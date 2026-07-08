Así es Coraje, el restaurante de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez que une Milán con Mendoza

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez dieron forma a un proyecto que refleja tanto su vida en Europa como su conexión con la Argentina. Coraje surgió en Italia y rápidamente se consolidó como un espacio que combina cocina, diseño y experiencias pensadas para compartir. Con el tiempo, la iniciativa cruzó fronteras y se instaló en Mendoza, manteniendo la esencia original pero adaptándose al entorno local. La historia de este emprendimiento mostró cómo lograron unir dos culturas en un mismo concepto.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez dieron vida a Coraje, un restaurante que une Milán con Mendoza

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez encontraron en la gastronomía una manera de unir sus pasiones y sus raíces. Lo que comenzó como una idea en Milán se transformó en un proyecto que hoy también tiene presencia en la Argentina, con una propuesta que integra tradición y modernidad. Cada detalle fue pensado para transmitir identidad y estilo, desde la carta hasta la ambientación. La iniciativa se convirtió en un puente entre dos mundos, con una impronta que refleja el trabajo en equipo y la visión de la pareja.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Mientras sigue de cerca el Mundial 2026, la influencer dio una entrevista con CARAS donde contó cómo encontró en la gastronomía un espacio para desplegar su espíritu emprendedor y creativo. La propuesta combina la tradición italiana con la esencia argentina, en un concepto que busca ofrecer experiencias completas, donde la cocina, el diseño y el entorno se integran en un mismo relato. Cabe destacar que la modelo no empezó con sus emprendimientos ahora, sino que lo hizo mucho antes de instalarse en Europa.

Desde adolescente, Agustina Gandolfo trabajó en la empresa familiar y abrió locales de ropa, experiencias que le dieron las herramientas para iniciar nuevos proyectos en Italia. “Nunca sentí que cambiar de país fuera un límite. Sabía que iba a volver a emprender”, asegura. Esa convicción la llevó a estudiar el mercado gastronómico milanés y detectar un espacio que podía transformar en una oportunidad propia. Así nació Coraje, pensado desde cero y con cada detalle cuidadosamente diseñado.

Agustina Gandolfo con sus vinos, Cittanina

“Siempre digo que ‘Coraje’ es mi primer bebé. Nada fue casualidad: pensé cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Estudié muchísimo antes de crearlo”, explicó a CARAS. El restaurante se convirtió en un punto de encuentro en Milán, con una propuesta que combina recetas italianas y argentinas. El éxito en Italia impulsó la apertura de una segunda sede en Las Compuertas, Mendoza. Allí, el concepto se adaptó al paisaje de montaña, con una carta que mantiene la esencia del original, pero incorpora el protagonismo del fuego como elemento central.

Entre Milán y Mendoza: el concepto que lograron Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

La propuesta gastronómica de Coraje se sostiene en la idea de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez de compartir. Los platos están pensados para disfrutar en compañía, con recetas que fusionan lo mejor de la tradición italiana y argentina. El trabajo junto al Grupo Broda permitió desarrollar una carta versátil, donde conviven carnes, pastas y opciones que reflejan la diversidad de ambas culturas.

Coraje en Mendoza

El restaurante no es solo un espacio culinario, sino también un proyecto que refleja la identidad de la influencer como emprendedora. Su mirada se extiende más allá de la cocina, abarcando el diseño del lugar, la ambientación y la experiencia completa del cliente. Cada detalle responde a una planificación que busca transmitir coherencia y estilo. La apertura en Mendoza significó también un regreso simbólico a sus orígenes.

Para Agustina Gandolfo, la conexión con su tierra es un aspecto fundamental de su vida y de sus proyectos. “Amo Argentina, amo Mendoza, mi ciudad, y necesitaba crear algo que me hiciera sentir cerca incluso viviendo tan lejos”, agregó. Esa necesidad de mantener el vínculo con su lugar de nacimiento se refleja en cada iniciativa que impulsa. Coraje se complementa con otro proyecto familiar, la bodega Cittanina, donde ella y Lautaro Martínez encontraron una manera de unir su pasión por el vino con la tradición mendocina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

El restaurante Coraje es el reflejo del camino emprendedor de Agustina Gandolfo y la manera en que logró unir dos mundos, Milán y Mendoza, en un mismo concepto. Con Lautaro Martínez como compañero de vida y de proyectos, la propuesta gastronómica se consolidó como un espacio que combina tradición, innovación y raíces familiares. Cada plato, cada detalle de diseño y cada experiencia transmiten la filosofía de apostar por los sueños con valentía, manteniendo siempre la conexión con su lugar de origen.

VDV