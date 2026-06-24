De Tini Stoessel a Agustina Gandolfo y Muri López Benítez junto a Aurora: los jugadores junto a sus familias

El festejo de los jugadores junto a sus seres queridos se ha convertido en una emotiva postal durante el Mundial, destacando el Family Day donde esposas, hijos y padres acompañan momentos libres dentro de la concentración.
En la noche histórica en la que la Selección Argentina se enfrentó ante su segundo contrincante, Austria, en el Dallas Stadium, las parejas de los jugadores y sus hijos alentaron desde la tribuna con gritos, aplausos y lágrimas. Todas publicaron en sus redes el espectáculo y el minuto a minuto hasta llegar al 2 - 0 que consolidó al equipo en 16avos de final.
Hay días en donde el cuerpo técnico le dice a los jugadores que tienen toda la tarde libre, es el “Family Day” y ellos se alquilan hoteles o casas para pasar un momento de privacidad con su familiares, fuera de la concentración. Emiliano Dibu Martínez mantuvo el arco en cero ante Austria el lunes 21 en Dallas, y sumó su valla invicta número 43 con la camiseta de la lección argentina. Al día siguiente, celebró con su mujer Mandinha y sus hijos Ava y Santino.
Muriel López Benitez, la mujer de Lisando Martinez, alentó a su marido junto a Aurora, la pequeña hija de ambos de un año. Agustina Gandolfo muy afectuosa con su marido, Lautaro Martinez, se muestra optimista e inseparable del jugador. Carolina Calvagni también apoya incondicionalmente a su marido y compañero, Nicolás Tagliafico y fue al estadio a vivir lo que ella definió como “una fiesta”.
Por su parte, Camila Galante junto a sus tres hijos, Victoria, de 12, Giovanni de 9 y Lautaro de un año, lloró de emoción y alegría. Tini Stoessel festejó con su amor Rodrigo De Paul entre mimos, besos y lágrimas.