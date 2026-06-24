De Tini Stoessel a Agustina Gandolfo y Muri López Benítez junto a Aurora: los jugadores junto a sus familias

El festejo de los jugadores junto a sus seres queridos se ha convertido en una emotiva postal durante el Mundial, destacando el Family Day donde esposas, hijos y padres acompañan momentos libres dentro de la concentración.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

En la noche histórica en la que la Selección Argentina se enfrentó ante su segundo contrincante, Austria, en el Dallas Stadium, las parejas de los jugadores y sus hijos alentaron desde la tribuna con gritos, aplausos y lágrimas. Todas publicaron en sus redes el espectáculo y el minuto a minuto hasta llegar al 2 - 0 que consolidó al equipo en 16avos de final.

Dibu Martínez y su hijo Santino

Hay días en donde el cuerpo técnico le dice a los jugadores que tienen toda la tarde libre, es el “Family Day” y ellos se alquilan hoteles o casas para pasar un momento de privacidad con su familiares, fuera de la concentración. Emiliano Dibu Martínez mantuvo el arco en cero ante Austria el lunes 21 en Dallas, y sumó su valla invicta número 43 con la camiseta de la lección argentina. Al día siguiente, celebró con su mujer Mandinha y sus hijos Ava y Santino.

Muri López Benítez y su hija Aurora

Muriel López Benitez, la mujer de Lisando Martinez, alentó a su marido junto a Aurora, la pequeña hija de ambos de un año. Agustina Gandolfo muy afectuosa con su marido, Lautaro Martinez, se muestra optimista e inseparable del jugador. Carolina Calvagni también apoya incondicionalmente a su marido y compañero, Nicolás Tagliafico y fue al estadio a vivir lo que ella definió como “una fiesta”.

Camila Galante junto a sus tres hijos

Por su parte, Camila Galante junto a sus tres hijos, Victoria, de 12, Giovanni de 9 y Lautaro de un año, lloró de emoción y alegría. Tini Stoessel festejó con su amor Rodrigo De Paul entre mimos, besos y lágrimas.