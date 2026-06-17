La selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. Con una actuación brillante de Lionel Messi, autor de los tres goles en la victoria ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni comenzó su camino con una contundente señal de ilusión para los hinchas. Pero mientras los futbolistas celebraban dentro de la cancha, en las tribunas y en los hoteles de concentración también se vivía otro partido: el de las familias que acompañan cada paso de la Scaloneta.

Tras la euforia del estreno mundialista, las esposas e hijos de los jugadores aprovecharon algunas horas de descanso en Kansas City para relajarse y compartir tiempo juntos. Como ya ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, las familias volvieron a mostrarse unidas, construyendo una amistad que trasciende el fútbol y que tiene a los más chicos como grandes protagonistas.

Valentina Cervantes y su hija Olivia

La tarde de juegos de los hijos de Lautaro Martínez y Enzo Fernánez en pleno Mundial

Esta vez, quienes enternecieron las redes sociales fueron los hijos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. A través de sus cuentas de Instagram, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo compartieron imágenes de una divertida jornada protagonizada por Olivia y Benjamín Fernández junto a Nina y Theo Martínez.

En el video que publicó la mendocina, los cuatro niños aparecen corriendo por los pasillos del hotel vestidos con ropa de playa, entre risas y juegos, disfrutando del clima distendido que se vive después de la victoria argentina. "Hay equipo", escribió Gandolfo junto a las imágenes, una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que pareció resumir el espíritu que reina entre las familias de los campeones del mundo.

Agustina Gandolfo y su hijoTheo

La tarde continuó al borde de la pileta, uno de los lugares elegidos por las parejas de los futbolistas para combatir las altas temperaturas que se registran en Estados Unidos. Entre chapuzones, protector solar y juegos acuáticos, los más pequeños disfrutaron de una jornada que tuvo mucho de vacaciones y poco de concentración mundialista.

uien también mostró parte de la intimidad de ese encuentro fue Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. La influencer compartió una divertida secuencia protagonizada por Benjamín, el hijo menor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. En el video se lo ve con las manos completamente cubiertas de protector solar y una sonrisa traviesa mientras mira a cámara. "Nos bañó de protector solar a todas", bromeó Caro, provocando las risas de quienes seguían la escena desde las redes.

Sin embargo, no todo fue relax. Horas antes del debut argentino, tanto Valentina Cervantes como Agustina Gandolfo habían mostrado a sus hijos listos para alentar desde las tribunas del Arrowhead Stadium. Vestidos con la camiseta albiceleste y envueltos en la emoción mundialista, los pequeños acompañaron a sus padres en una de las jornadas más importantes del torneo.

Lejos de la presión de la competencia, las imágenes volvieron a reflejar una postal que se repite desde hace años alrededor de la Selección: familias unidas, amistades consolidadas y niños que crecen compartiendo viajes, festejos y sueños mundialistas junto a sus padres.