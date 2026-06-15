El primer viaje en avión de Nina y Theo, los hijos de Lautaro Martínez, para ver a su papá

A pocas horas del debut del plantel argentino en el Mundial 2026, siguen llegando las familias de los jugadores de la Scaloneta y las redes sociales se llenan de postales de las “mujeres de la selección” quienes comparten los pormenores de su arribo a Estados Unidos. Este fue el caso de Agustina Gandolfo quien viajó desde Italia hasta Norteamérica en un vuelo privado junto a sus hijos, Nina y Theo, para alentar a Lautaro Martínez. Sin embargo, este no fue un viaje más ya que para el nene de dos años, este fue su primer viaje largo en avión.

Así fue el viaje de Nina y Theo, los hijos de Lautaro Martínez, para ver a su papá

Mediante una serie de imágenes desplegadas en su cuenta personal de Instagram, Agustina Gonadolfo mostró algunas de las postales más significativas de este viaje familiar, en la antesala a que Lautaro Martínez haga un nuevo debut en lo que sería su tercer mundial.

Nina y Theo, hijos de Lautaro Martínez, junto a Agustina Gandolfo y allegados | Instagram

Este domingo 14 de junio, la empresaria, sus retoños de 5 y 2 años y un grupo de allegados viajaron en un jet privado rumbo a Estados Unidos para alentar al delantero. Para los niños esta travesía aérea estuvo cargada de emociones, no sólo por ver a su padre disputar una nueva Copa del Mundo, sino que fue su primer viaje. “Primer vuelo superado”, escribió la influencer mientras compartió una foto de los pequeños comiendo en las alturas.

Esta experiencia, sin dudas, estuvo cargada de expectativas por lo que implica un viaje tan largo con escalas, como así también la ansiedad de reencontrarse con el goleador, en un contexto donde cada encuentro familiar cobra un valor especial. Cabe destacar que este es el primer Mundial que va a vivir Theo, el menor de los hermanitos convirtiéndose esto en un hito para toda la familia.

Agustina Gandolfo contó cómo vivieron sus hijos la experiencia de viajar a acompañar a Lautaro Martínez

Una vez llegados a la primera escala, la esposa de Lautaro Martínez relató en detalle cómo vivieron sus hijos la experiencia de acompañarlo en un nuevo Mundial. “Así tranquilos como los ven…”, comenzó diciendo junto a una imagen de Nina y Theo de espaldas, sentados en dos banquetas altas frente a una mesa desayunadora, apoyada contra una pared. “Batieron récord de jet lag: empezaron su día frescos como una lechuga a las 3 de la mañana, después de despertarse cada media hora”, agregó con humor, reflejando el cansancio del viaje y la intensidad del cambio horario.

Horas más tarde, Agustina se retrató frente al espejo junto con la frase: “Allá vamos”. “Primera parte de la banda”, aseguró fotografiando al exclusivo círculo íntimo que la acompaña a ella y a su familia en esta cita mundialista. Asimismo, para pasar el tiempo mientras recorren las millas hasta llegar a Kansas City, la ciudad donde mañana la selección argentina juega su primer partido de fase de grupos.

Nina y Theo, hijos de Lautaro Martínez | Instagram

De esta mañera, Agustina Gandulfo, sus hijos Nina y Theo y sus allegados se sumaron a la fiebre mundialista y se preparan para alentar a Lautaro Martínez en su tercer mundial, acompañándolo en cada paso de esta nueva experiencia que combina emoción, expectativa y el orgullo de vivirlo en familia desde la primera fila. Además, sigue sumando aventuras junto a los pequeños de 5 y 2 años en lo que respecta a vivencias personales y el desafío de ajustarse al cambio horario.