Tini Stoessel se reunirá con Rodrigo De Paul en Madrid en medio de los rumores de crisis

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están enfrentando rumores de crisis. Todo surgió cuando la cantante realizó unas llamativas declaraciones que hablaban del desamor.

“Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así”, dijo Tini en el show que brindó el fin de semana pasado en Santiago del Estero, generando todo tipo de dudas sobre su relación con el futbolista.

En medio de esto, recientemente se conoció que la artista se reunirá con De Paul en Madrid, en donde actualmente se encuentra desempeñando sus actividades deportivas.

Fue Yanina Latorre quien precisó detalles de este viaje que hará la cantante, quien tendría pensado quedarse un mes en la capital española. “Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo, viajando”, aclaró la panelista de LAM.

“En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y no se mandaban fotos por Instagram estaban separados. Una relación no se demuestra en Instagram”, reflexionó Latorre.

Las palabras de Tini Stoessel que alertaron a los fans

“Una vez que salís, lo ves con el tiempo, superándolo, hablándolo con tus amigas y con la gente que te quiere. Lo podés ver con otra perspectiva y con otra seguridad”, fue una de las contundentes frases. “Creo que lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo”, continuó en su reflexión previo a presentar su canción "Te pido".

“En todo ese trabajo de volver a conocerse solos, sentís que sí podés vivir sin esa persona y salís demasiado fortalecida de esa situación”, dijo Stoessel continuó, explicando que la canción "Te Pido" hablaba justamente de eso. “Esta canción habla de eso, es la primera vez que la voy a cantar en vivo”.

