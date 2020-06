Al desnudo, Morena Rial compartió una atrevida foto: "Sola a mal acompañada"

More Rial apuesta a mostrar un perfil diferente, relajada con su cuerpo y picante a la hora de hablar de sexo. En uno de sus últimos posteos compartió una foto sólo sosteniendo una toalla y completamente desnuda.

“Ella dice siempre sola que mal acompañada”, escribió la hija de Jorge Rial, haciendo su gesto insignia de sacar la lengua, En el "boomerang" se la puede ver a More mostrando sus lolas y solo cubierta con una toalla blanca, después de ducharse.

La publicación recibió miles de "Likes" y comentarios, entre ellos, de su “amigovio” Enrique Sánchez. “Estás bomba”, le escribió, jugando con la teoría de que estarían comenzando una nueva relación.

La semana pasada Morena realizó una transmisión en vivo desde su Instagram se animó a contar las cirugías estéticas que tiene. “Me hice un by pass gástrico a los 16 años. Después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas. Me las había hecho y después de quedar embarazada con la leche se complicó. Me las volví a hacer en diciembre”, detalló.