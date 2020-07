El conmovedor tema que Alberto Fernández le compuso a Person de los Super Ratones

No es la primera vez que Alberto Fernández deja salir a la luz su costado creativo con la música. El Presidente suele tocar la guitarra y se ha puesto en contacto con muchos músicos a lo largo de su carrera política, y en las últimas horas tuvo la posibilidad de mostrar su talento para la música con un tema dedicado a su querido amigo Person, de Súper Ratones.

El músico falleció en 2015 tras batallar contra el cáncer y Alberto quiso homenajearlo. “A Los Super Ratones los quiero mucho y cuando, lamentablemente, Person se fue, sentí mucha pena y salió ese tema que es un tema muy triste porque era la tristeza que tenía. Person era un chico maravilloso, talentoso, buena gente y se nos fue tan joven que aún hablo y se me hace difícil porque son esas vidas que se truncan muy jóvenes, gente en esencia muy valiosa, buena y así salió este tema”, dijo al respecto muy conmovido.

Alberto y la banda se conocieron en 2002 durante el reconocimiento a Litto Nebbia en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y generaron un fuerte vínculo. De hecho, Fernández tocó la guitarra acústica para ellos en 'El Último Verano', del álbum "Súper Ratones".

“Yo escribo y compongo desde que tengo 14 años y un día que me puse arreglar mi casa encontré una caja repleta de temas y me dije 'si yo me muero nadie se va a enterar que yo hice esto'. Había canciones para mi hijo, para mis afectos, canciones de mi historia y hablando un día con amigos les conté y así me puse a grabar. Todavía hay un montón que quiero grabar, pero ahora se me complica un poquito. Son 40 temas", reconoció el mandatario en una extensa entrevista radial sobre el material.

Escuchá el tema: