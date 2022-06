Alejado de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli fue visto con Paula Robles: “Cuando el amor todo lo puede”

Hace poco más de un mes, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés anunciaron su separación. No obstante, la ex pareja se encarga de gritar a los cuatro que su relación son buenos términos. Sin embargo, este fin de semana, el conductor fue visto junto a su ex pareja, Paula Robles. Además, él se animó a compartir una feliz foto familiar en sus redes sociales.

“Cuando el amor todo lo puede. Qué hermoso encuentro con los abuelos de mis hijos, el Tata y la Yaya. Gracias Paula, Fran, Juanita por esta noche inolvidable”, escribió Marcelo Tinelli.

En dicha publicación se lo ve a Marcelo Tinelli junto a sus hijos, Francisco y Juana. Además, se la puede ver a Paula Robles, junto a sus padres.

Guillermina Valdés le hizo frente a las versiones de su mala relación con el clan Tinelli

Tras su comentada separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés tuvo que enfrentar versiones de una mala relación entre los miembros de la familia del conductor y la suya.

En una entrevista para LAM, la modelo y empresaria habló del tema y dio su versión de las cosas. "Yo tengo buena onda”, aclaró ante la consulta sobre el vínculo familiar.

“Si alguien le quiere buscar la quinta pata al gato ya no sé. Yo tengo buena onda con Marce, no te voy a mentir, lo quiero”, agregó Guillermina y aseguró: “Marce está bien, está tranquilo, está preparando su programa, todo bien”.

Luego, sobre la relación con los hijos del conductor y los de ella, la empresaria detalló: “A sus hijos los amo, fueron nueve años los que estuvimos”.

Para finalizar, cuando el notero le hizo notar que se decía que no había buena relación entre los hijos de cada uno, Valdés sentenció: “Cero, hicimos un espacio hermoso, es al día de hoy que lo festejo, lo agradezco y lo conservo”.