Mauro Icardi volvió, por un tiempo, a la Argentina para enfrentar la separación de Wanda Nara. Sin embargo, fue protagonista de muchísimos escándalos con su expareja y la China Suárez. En medio de todo esto, debió operarse de la pierna, debido a una fuerte lesión que le impide jugar. Son en estas situaciones cuando aparece la relación con la familia, y cabe destacar que los Icardi no mantienen diálogo entre ellos. Por eso, las internas quedaon expuestas.

Alejado de sus padres: ¿Cuáles son las internas y secretos de la familia de Mauro Icardi?

En Intrusos, cuando Mauro Icardi fue internado por la lesión, pudieron contactarse con Juan Carlos, padre de Mauro Icardi. "No quiero ser un maleducado, pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", decía por entonces. De esta forma, aseguraba que "en estos días no tengo relación", pero agregó: "Estoy preocupado por la lesión, la lesión me preocupa. Las puertas de la casa siguen abiertas para toda mi familia".

En esa línea, el pasado jueves, volvieron a analizar la situación familiar del futbolista y Marcela Tauro apuntó: “Él vivió, imagino yo, de manera muy traumática, la separación de sus padres. Y está como acostumbrado a eso. Evidentemente, los padres no se hablan más. La mamá se fue a España, él se quedó solo muy joven. Y pareciera que su forma de relacionarse es esa”. Analía Rivero, su madre, se habría casado con el mejor amigo de Juan Carlos, lo que provocó una herida profunda que lastimó a toda la familia.

Por eso, un personaje que terminó destacando en la historia fue Wanda Nara. Ella cumplió el "rol de madre", según los panelistas de Intrusos. “La verdad es que él no tiene mucho entorno, no tiene muchos amigos. Hay una historia particular de la que Mauro no quiere hablar. Tiene que ver con algo profundo y muy primario con sus padres. Y que a partir de ello él se convierte en una persona más para adentro, más callado. Wanda se convierte en alguien que ocupa distintos roles”, opinó Karina Iavícoli. Ante esto, Guido Záffora agregó: “La persona que intentó acercar a Icardi con su padre es Wanda. Ellos se hablan, pero muy poco. Y me dicen que la casa que tiene Juan en Rosario está a nombre de ella”.

Por último, se encuentran los hermanos de Mauro: Ivana, Guido y Aldana. Según dieron a entender, con ellos tampoco mantiene un diálogo en estos días. Sin embargo, no hay que olvidar que la mayor fue la primera en pronunciarse cuando comenzó la separación con Wanda Nara. En la revista Hola Argentina, declaró: “Lo más importante es que sepa que estamos a su lado para aconsejarle o ponerle el hombro, aunque estemos a la distancia. No voy a forzar un acercamiento, pero sí quiero que sea feliz”.

“En los últimos años nuestra relación no ha sido buena. Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero. Todas las discusiones que he tenido con mi hermano han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él”, aclaró Ivana. Y agregó: “Creo que mi hermano no distinguía entre quienes lo querían por haber compartido la vida junto a él y quienes lo querían sólo por haberse convertido en ‘Mauro Icardi’".

Mauro Icardi y su familia no mantienen relación en este último tiempo, a pesar de la dura situación que está pasando el futbolista. En los últimos días, declaró que buscará ir por la tenencia de las niñas. Mientras tanto, mantiene una relación secreta con la China Suárez, situación que no tiene contento a muchos de los fanáticos de Wanda Nara. Sin embargo, su familia se mantiene en silencio y dejan que el jugador solucione sus problemas.

