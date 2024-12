El descargo de Wanda Nara ante las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez juntos

Este miércoles Wanda Nara partió rumbo a Milán junto con sus hijos luego de celebrar su cumpleaños con una mega fiesta acompañada de su familia, que se dio después de haber atravesado unos meses cargados de escándalos y polémicas a partir de su separación con Mauro Icardi.

La modelo, quien estaba acompañada de su pareja L-Gante, fue abordada por numerosos noteros ante de tomar el vuelo, donde le preguntaron por las fotos de Icardi con la China Suárez, donde se los ve juntos en Tequila. Wanda fue lapidaria.

Qué contestó Wanda sobre las fotos de Icardi y la China Suárez

Una de las cronistas del programa “A la Barbarossa” le consultó en el aeropuerto a Wanda Nara si había podido ver el video de los supuestos besos de su expareja, Mauro Icardi, con la China Suárez. “No tengo nada para decir de eso”, se limitó a contestar la conductora de Bake Off.

Sin embargo, uno de los periodistas de Instrusos insistió: “Por esas imágenes parece que están juntos. ¿Te sorprende que Mauro y la China se sigan viendo?”. “No me sorprende nada”, admitió la modelo. Instantes después, cuando le preguntaron sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación con Mauro Icardi en el futuro, Wanda remarcó. “No, por mi parte no”.

En relación con el conflicto legal que mantiene con su expareja, Wanda Nara aseguró que “el tiempo lo cura todo”. “Yo la verdad es que soy una mina que no tiene drama con nadie, no le jodo la vida ni me meto con nadie. Todo se va a solucionar”, agregó.

Las imágenes de Icardi y la China Suárez a los besos en Tequila, un boliche de Buenos Aires, se filtraron en las últimas horas. En este sentido, ninguno de los dos esconde el amor que siente por el otro. Facundo Ventura, panelista e hijo de Luis, es sus redes sociales mencionó algunos detalles: “Me cuentan que desde el miércoles Mauro Icardi se está quedando en el Yacht de Nordelta. En la madrugada del jueves, llamaron para autorizar el ingreso de la China Suárez que pasó la noche ahí”.

La actriz ya había estado en el norte de Buenos Aires cuando aseguraron que había ido a la casa en Santa Bárbara, lugar donde festejó su cumpleaños Wanda Nara. “El futbolista se va a quedar en ese lugar hasta el 30 de enero. Mandó a poner cortinas en la planta baja para que no lo vean”, agregó el panelista.