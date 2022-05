Alejandro Fantino habló sobre su relación con la modelo Coni Mosqueira, en el programa radial, “Agarrate Catalina” por La Once Diez, conducido por Catalina Dlugi. El conductor de “Animales Sueltos” fue consultado por la periodista, sobre la posibilidad de tener hijos.

Hace unos cinco años que Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se conocieron, de hecho, en pandemia, decidieron dar el segundo paso y se fueron a vivir juntos. Hoy, en conversación con Catalina, el periodista contó con detalle, qué representa Coni en su vida.

Alejandro Fantino desea volver a ser padre, junto a Coni Mosqueira.

“Coni es la síntesis en mi vida de lo que me hace feliz, y con lo cual yo entiendo lo que es la felicidad. Coni es el gran amor de mi vida. Es una bendición en mi vida, en todo sentido lo digo”, expresó con palabras de amor Fantino.

El periodista siguió elogiando a su novia y remarcó lo clave que ha sido ella para ayudarlo a crecer personalmente: “Coni me mejoró como persona, como hombre, en todo sentido. Me hizo entender lo que es amar sana y profundamente”.

Alejandro Fantino desea volver a ser padre, junto a Coni Mosqueira.

Alejandro aseguró que Coni Mosqueira es su polo a tierra, es la persona que está ahí para llevarle paz y tranquilidad cuando se enfrenta a momentos acelerados y ha estado ahí en momentos muy difíciles de su vida en el tiempo que llevan juntos. “Coni es modelo, pero ella no mezcla su trabajo ni hace meter el mío con el de ella. Es extremadamente independiente, entonces me apoya y me baja”, comentó.

Sobre la posibilidad de tener hijos con Coni, Alejandro Fantino no dudó en responder: “Sí, sin ninguna duda. Si Dios me bendice con la posibilidad de tener más hijos, me gustaría que fueran con Coni. ¡Me encantaría!”.

Alejandro Fantino desea volver a ser padre, junto a Coni Mosqueira.

Cuántos hijos tiene Alejandro Fantino

Alejandro Fantino tiene un hijo de 30 años, Nahuel Johnathan Fantino. Vive en Córdoba, es hijo de la diseñadora y actriz, Miriam Julia Lanzoni. Hace poco, contó el propio Fantino, Nahuel vino desde Córdoba, para visitarlo y estar con él unos días.

El periodista reconoció a su hijo cuándo él tenía 11 años de edad. Para Alejandro Fantino, ser padre es algo maravilloso. El año pasado dio una entrevista a Esto no es Hollywood, por Mucha Radio y habló sobre este tema: “Cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor”.

Alejandro Fantino desea volver a ser padre, junto a Coni Mosqueira.

El conductor de TV. afirma que conocer a su hijo y entablar una conexión de padre e hijo, fue lo mejor que le puedo haber pasado en su vida. “Nahuel me construyó a mí como padre. No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu”, dijo Alejandro Fantino.