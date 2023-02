Luego de que Alex Caniggia y Melody Luz dieran la feliz noticia de que serían padres por primera vez, el mediático se animó y hablo de cómo fue la reacción de su padre Claudio Paul Caniggia y su madre Mariana Nannis al enterarse que iba a ser abuelo. En su paso por “Socios del Espectáculo”, Alex confirmo el nombre y sexo del bebé: “Vincenzo se va a llamar”. Luego, agregó que a él no le importaba si iba a ser nena o nene y agregó: “Total, después de tener uno voy a seguir sementando”.

Entre idas y vueltas de preguntas y respuestas, el hermano mellizo de Charlotte Caniggia habló de la reacción de sus padres ante una noticia tan lindas. “A mi madre le encantó, está chocha mal”, comentó sobre Mariana Nannis. Luego, comentó sobre el encuentro que planean tener a futuro: “No pasa nada porque si no viene voy yo, olvídate”. También reveló la posible fecha de nacimiento: “Creo que vamos a tener para fines de julio”.

Melody Luz y Alex Caniggia serán padres

También comentó que quiere que su hijo nazca en Argentina, el país donde nació y donde tiene una carrera en el mundo de los medios. Por otro lado, no sabe cómo reacciono su padre, el ex jugador, ay que ellos no mantienen contacto desde hace años y dijo: “Mi papá no me habló, ya saben todos que no me habló. No hay relación ni va a haber”.

Melody Luz visitó el programa de Alex y el no dudo en mostrar su pancita

La bailarina estuvo presente en el piso del programa que conduce su amado “Los desconocidos de siempre”, y “El Emperador” la presentó frente a todos. “Tengo a una persona muy especial que vino a visitarme hoy en este programón. ¡Vino la ‘súper mamu’!”, dijo Alex.

Asdí mostró Alex Caniggia la pancita de embarazo de su novia Melody Luz

Luego de darse besos apasionados, como lo haces siempre, el mostró la pancita de embarazada que llevaba Melody: “¡Miren cómo está la pancita de la ‘súper mamu’!”, agregó muy orgulloso y feliz el fututo papá.

J.M