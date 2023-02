Alex Caniggia está celebrando su cumpleaños número 30 y en Socios Del Espectáculo decidieron homenajearlo en su día haciéndole una exclusiva entrevista, en donde no se guardó nada, como es de esperar de un personaje como él.

Uno de los temas en los que se detuvo el mediático fue en cuanto a sus peleas con otras figuras de la farándula, entre ellas Ángel de Brito y Estefi Berardi.

Primero, comenzó apuntando contra el periodista de LAM, con quien tiene un constante y agresivo ida y vuelta en Twitter. Hablando sobre uno de sus recientes cruces, Caniggia lanzó: “Ángel de Brito es un botón, solo sabe hablar de la gente. Lo odio al enano ese. Ya lo voy a agarrar, ya lo voy a cruzar”, mostrándose muy enojado, y aclarando que se refería a un encuentro físico y no virtual, como es habitual.

Los periodistas de Socios aprovecharon entonces para preguntarle acerca de una pelea similar que tuvo su pareja con Estefanía Berardi. El cruce tuvo lugar luego de que Melody Luz haya acusado a la panelista de extorsionarla para lograr revelar la primicia de que estaba esperando un hijo, incluso antes de que ella les diera la noticia a sus familiares más cercanos.

Finalmente, Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron que serán padres.

Mientras que en el programa recapitulaban las capturas de las declaraciones de Luz, El Emperador acotó: “La chica esta, ¿cómo se llama? ¡Huecardi!”, haciendo referencia a Berardi con un apodo previamente utilizado por Melody Luz unos días atrás.

Caniggia procedió a explicar la razón de su rechazo a la panelista, expresando: “Me parece muy mala leche meterte con una mujer embarazada, me parece de mal gusto. No está bueno contar si está o no embarazada”.

El hermano de Charlotte también comentó que no es la primera vez que Berardi hace este tipo de jugadas para conseguir una noticia. “El otro día leí que se lo hizo a otra chica. Le dijo ‘si no me lo contás, yo le voy a contar a la prensa’. ¿Y qué hizo? Fue y lo contó. Tiene todo el culo sucio”, concluyó.

Estefi Berardi se encuentra envuelta en uno de los escándalos más polémicos en lo que va del año. Más allá de la pelea con Melody Luz, se filtró que la panelista era una de las tantas mujeres en los chats de Fede Bal, lo que generó indignación e ira de muchísimas celebridades, que salieron a criticarla duramente.

