Alex Caniggia y Melody Luz se convirtieron en padres primerizos de Venezia Caniggia el pasado 15 de julio.

Días después, el mediático y la bailarina le abrieron un Instagram a la beba y publicaron su primera foto. Eso sí, su cara aún no la mostraron públicamente.

Alex Caniggia y Melody Luz separados

Apenas a un mes y días del nacimiento de Venezia Caniggia, su papá decidió sumarse a un nuevo reality.

Se trata de Gran Hermano VIP de España, que comenzó esta noche. Es decir, el hijo de Mariana Nannis acaba de entrar a la casa más famosa del mundo.

El diario AS de España, indica que aunque Alex Canigggia no sea especialmente conocido en España, su apellido sí que le dirá mucho a los más futboleros. "Efectivamente, Alexander es el hijo del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, uno de los mejores delanteros de los años 90", explican. Y agregan: "Sin embargo, ha confesado no hablarse con él ni con su madre, Mariana Nannis, que también ha protagonizado algún ‘reality’ en Argentina".

Por último, cuentan: "Cantante, actor, influencer y presentador de televisión, es hermano de Charlotte Caniggia, que participó en ‘Gran Hermano VIP 4’".

De esta manera, Alex Caniggia estará por varios días (o meses), no solo separado de Melody Luz y Venezia Caniggia sino también, incomunicado.

Seguramente, su amplia experiencia en realities, lo ayudará a no extrañar tanto.