La sorpresiva separación del campeón del mundo, Alexis Mac Allister de su novia de más de 10 años Camila Mayán. Lo cierto es que si bien la separación tuvo sorpresivas repercusiones, lo que más llamó la atención fueron las razones por las cuales el futbolista decidió dar por finalizado el amor y rápidamente se vinculó con su amiga Ailén Cova, quien mantiene una amistad desde su adolescencia.

El mediocampista, que es noticia de todos los medios, decidió dar una entrevista al medio ingles Daily Mail, donde tuvo un duro descargo acerca de todo este revuelo media. Si bien el futbolista no se refirió a Camila, dio un detalle de su separación y como se enamoró rápidamente: “Antes, cuando no jugaba, yo decía ‘No me importa’. Pero ahora cambié mi forma de pensar”. También habló de cómo ganar el Mundial Qatar 2022 le cambió por completo su forma d ver la vida: “Mi vida es tan aburrida como siempre, entrenar, volver a casa, sentarse en el sofá, tomar mate y mirar fútbol”.

Camila Mayán y Alexis Mac Allister

“Ahora me reconocen más, eso es cierto. Yo soy de La Pampa y seis meses antes del Mundial estaba en el aeropuerto y solo me reconoció una persona. Ese fue un gran cambio en mi vida”, haciendo a referencia de las repercusiones que tuvo su nombre después de ganar la copa del mundo.

La mamá del mediocampista habló de la separación de su hijo

La mamá del campeón del mundo, Silvia Riela, habló de la repercusión que tuvo para la familia la separación de su hijo con Camila Mayán. En una entrevista telefónica dijo: “Él no me dijo que hubo un detonante. Venís a tu país y te encontrás en un contexto diferente. La pareja no estaría bien, pero eso no lo sabemos”

Fin de la relación: Camila Mayán y Alexis Mac Allister

Luego, confesó que después de la sepración, Silvia mantuvo una conversación con su ex nuera y dijo: “Yo me junté con Camila en casa para no escuchar pavadas. Charlamos y ella estaba mal. Alexis también estaba mal, pero es lo lógico”. Para finalizar, agregó: “Para que Alexis tome esta decisión, él debe haberla tomado por su experiencia propia. La debe haber tomado con el corazón, pensándolo y en el momento en el que tenía que tomarla. Él eligió el momento para decidirlo. Tendrá sus motivos”.