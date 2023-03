El vínculo de Walter ‘’Alfa’’ con Camila Lattanzio dentro de Gran Hermano 2022 dio mucho de qué hablar durante su estancia en la casa más famosa, debido a que no se sabía si tenían una relación de padre e hija o un romance prematuro. Ahora que la rubia fue eliminada del reality, Alfa se sinceró sobre lo que sintió verdaderamente por ella.

Alfa estuvo como invitado en A la Barbarossa y fue consultado acerca de Camila e inmediatamente aclaró: "Yo a Camila siempre la vi con ojos de protector" y continuó: ‘’La gente no lo entendió’’.

Alfa y Camila de Gran Hermano

Georgina Barbarossa picante expresó: "Después no quiero que digas 'me robaron un beso', eh", a lo que Alfa respondió: "No confundamos", concluyó.

Nuevamente, la conductora del ciclo retrucó: "¿La vas a hacer con mucho amor esta? Es para tu protegida. Ahora que está fuera de la casa, ¿Hay chances de tener algo más que una amistad?", preguntó curiosa.

"¡Ninguna!", cerró Alfa.

Se confirmó el romance de Alfa y Delfina Wagner

Alfa hizo una fiesta que en principio causó polémica por los exparticipantes de Gran Hermano que advirtieron no fueron invitados. Sin embargo, lejos de hacerse problema por eso, el mediático avanzó con la organizacióny fue ahí donde se confirmó su romance con Delfina Wagner.

En primera intancia, Delfina Wagner había desmentido estar en pareja con Alfa, aunque asumió que le parecía muy atractivo. Pero fue Pepe Ochoa, el community manager de "LAM" quien alcanzó a grabarlos besándose apasionadamente.

Alfa de Gran Hermano estaría de novio con una panelista de 19 años

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Pepe compartió el video que evidencia la confirmación del romance que ambos habían desmentido días atrás. "Alfa full chape", escribió el influencer junto a las imágenes.

En el video se puede observar a Delfina Wagner abrazando a Alfa por el cuello mientras se besan frente a todos. Esta demostración de cariño frente a todos los invitados del mediático, sólo deja en evidencia que los rumores que había alrededor de ellos eran ciertos.

D.M