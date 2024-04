Alfa Walter regresó a Gran Hermano para hacer una visita a los participantes de esta temporada. Si bien su estancia fue breve, el exhermanito generó polémica por varios conflictos con otros integrantes de la casa más famosa del país, entre ellos, Ariel Ansaldo, quien también regresó. Al abandonar el reality, el influencer tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital de San Isidro, donde quedó internado.

Ariel Ansaldo y Alfa Walter.

Alfa Walter sobre su salud

Después de recibir el alta médica, Alfa Walter reapareció en los medios y compartió detalles sobre su estado de salud. "Salí de la casa porque me había subido la presión y no quería seguir perdiendo tiempo", contó a LAM. Y continuó: "Me fui a hacer los estudios, no tengo tiempo de nada ya y fue un cúmulo de cosas. Fue una subida de presión con una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse".

En cuanto a su opinión sobre los participantes actuales, Alfa no dudó en expresar su descontento, especialmente hacia Ariel Ansaldo, conocido como Big Ari. "A mí Ariel no me gusta en ningún lado", aseguró.

Alfa Walter y Catalina Gorostidi.

Además, Alfa Walter indicó: "La casa es otro programa, no es el mismo programa que el nuestro, no me gustó y hay mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada". Sobre Catalina Gorostidi señaló: "La piba esta Catalina que se cree que es la jefa del mundo. Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar".