Alfredo Cahe, médico personal de Maradona: "Está enfermo, tiene algo de maníaco depresivo"

Alfredo Cahe fue médico de Diego Maradona durante 30 años. En los últimos días la salud del astro es de interés nacional y el mundo se muestra preocupado. Ahora el reconocido médico habló de la complicada situación que vive el exfutbolista.

"Deberá cambiar de filosofía de vida", comenzó diciendo Alfredo. Recordemos que el astro del fútbol fue operado a causa de un edema subdural.

"Veo a Diego con preocupación. Hay que evaluar todo lo que tiene, no sólo el hematoma, de esto sale, no tendrá secuelas. Se supone que se rehabilitará, pero va a tener que cambiar un poco su filosofía de vida", señaló el doctor.

"Conozco mucho a Diego, vi nacer a las hijas, pero creo que hay que ser menos soberbio y mas coherente, Maradona estuvo muy enfermo y está enfermo, el hecho que haya salido bien de esta intervención no significa que se haya ganado totalmente la batalla" agregó en diálogo con radio La Red.

"Se debe insistir e insistir con Diego, estar a su lado constantemente y es importante buscar ayuda. Siempre pensé que con él es imposible una sola arma, tiene 60 años, no es fácil, y el hecho de salir de esta operación muy bien no significa el éxito de nada. hay de todo, Diego tiene algo de maníaco depresivo y es ambivalente. Así es su personalidad, un tiempo bien, un tiempo mal y un tiempo bien. Estuve con el 30 años y no se puede hacer todo bien, tiene una filosofía de vida y una forma de ser que cuesta, hay que estar preparado toda la vida para luchar con Diego y tener un poco de suerte", aseguró.

Leo Messi preocupado por Maradona: "Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible"

La salud de Diego Maradona tiene en vilo a todo el mundo. El astro fue operado con éxito tras confirmarse que tenía un hematoma subdural producto de una caída. Al ver el estado del Díez, Leo Messi no dudó en enviarle un mensaje de apoyo y aliento desde sus redes sociales.

"Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!" escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram ante sus 168 millones de seguidores.