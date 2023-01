Allegra Cubero festejó su cumpleaños con su papá y Mica Viciconte

La hija del medio de Fabián Cubero y Nicole Neumann cumplió 12 años y lo festejaron en la localidad de donde es oriunda Mica Viciconte, Mar Del Plata. Aprovechando que la mamá de la ex Combate cumplía años el mismo día, la familia organizó un festejo conjunto y así lo compartió en redes el padre de la niña.

El exfutbolista escribió en su Instagram: “Que lindo verte feliz Allegra Cubero. Cumple por duplicado con Marcela Perriere 06/01/2023. Familia y amigos”, acompañándolo de un álbum de fotos en donde mostró los detalles de la reunión.

Las homenajeadas tuvieron dos tortas por separado, para que cada una pueda soplar las velas. Por un lado, Allegra tuvo una torta de chocolate, decorada con unos adornos con el número 12; mientras que la mamá de Viciconte eligió un tradicional postre con cremas y frutillas.

La reacción de Mica Viciconte y Fabián Cubero frente al compromiso de Nicole Neumann

La semana pasada, Nicole Neumann fue sorprendida por su pareja Manu Urcera al hacerle a la modelo la gran pregunta. A la modelo se la vio emocionadísima, pero todos se preguntaban cómo se había tomado la noticia su exmarido y el padre de sus hijos, Fabián Cubero.

Al ser consultados sobre la noticia en un móvil de Intrusos, a Viciconte y Cubero se los vio muy enojados e irritados con las preguntas del panelista. Mica declaró: “No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa”. Mientras tanto, Cubero tuvo una reacción muy similar a la de su actual pareja: “No tengo nada que hablar, estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar”, mostrándose muy molesto y tratando de finalizar con la nota.