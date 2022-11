Luca Cubero: las fotos más tiernas de sus primeros seis meses de vida

Luca Cubero, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, nació el 7 de mayo pasado. Este domingo, el más pequeño de la familia celebró sus primeros seis meses de vida rodeado de sus seres queridos.

Su mamá, además, le dedicó unas tiernas palabras en las redes: "Felices 6 meses al amor de mi vida. Luca Te amo", escribió la modelo.

A continuación, las fotos más dulces desde su nacimiento:

Luca Cubero recién nacido, con sus papás.

Fabián Cubero y Mica Viciconte se convirtieron en papás de Luca Cubero el viernes 6 de mayo, minutos antes de la medianoche. La pareja está feliz con el nacimiento de su primer hijo en común de quién ya hay primera foto.

El encargado de contar que Luca Cubero estaba a punto de nacer, fue Ángel de Brito, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: "Se internaron en la Suizo, en la presidencial, hace un rato. Llego el día! (Fueron de raje a la noche)".

Minutos más tarde confirmo que finalmente el bebé llegó a este mundo a las 23.30 horas argentinas.

Luca Cubero recién nacido.

Luca Cubero es el primer hijo en común de Mica Viciconte y Fabián Cubero, quien junto a Nicole Neumann ya tiene a Indiana (13), Allegra (10) y Sienna (7). Como se sabe, las niñas mantienen una excelente relación con la campeona de MasterChef Celebrity.

Luca Cubero recién nacido, con sus papás y sus hermanas.

En junio, en el programa “Ariel en su Salsa”, Mica Viciconte contó cómo vivió los primeros 15 días de ser madre primeriza, pues estaba con todos los sentimientos a flor de piel y los miedos se incrementaron. “Los primeros 15 días fueron caóticos, porque soy primeriza y tenía muchos miedos y aparte venía muy adolorida y no dejaba que nadie lo toque. ¡Los primeros 15 días no dejé que nadie lo toque!”, comentó Mica. Luego agregó: “Me di cuenta de que no estaba bueno, ni para él (Fabián Cubero) ni para mí. Yo estaba sacada”, expresó.

Nico le preguntó a su compañera sobre qué miedos tenía: “No de día, pero a la noche me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Me daba miedo. Lo sigo haciendo, pero como que lo vas conociendo y cuándo no y cuándo sí”, finalmente Micaela reconoció que los primeros 15 días de su hijo, ella se comportó muy estricta con todos, pero luego se relajó.

Fabián Cubero salió al aire del programa y por medio de un video, resaltó las cualidades de su pareja, como madre de su primer hijo varón. “Quiero contarles que Mica es una extraordinaria mamá, una mamá excelente, que está pendiente permanentemente del bebé. Quiero que cuente cómo fueron los primeros 15 días del nacimiento de Luca, que hemos pasado por momentos difíciles, por su alta intensidad, que maneja día a día”.

Días después, Luca Cubero conoció la cancha de Vélez junto a sus papás, sus hermanas y Rocío Marengo, amiga de Mica Viciconte.

Luca Cubero cuando conoció la cancha de Vélez.

Si bien en octubre fue el primer Día de la Madre que celebró Mica Viciconte, la panelista de Ariel en su salsa señaló al conductor del programa: "Para mí no es un día especial. Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta en Nordelta".Y luego dijo: "A mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha. Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo". De esa forma dejó en claro que para ella, la maternidad se celebra a diario.

Luca Cubero con sus hermanas perrunas.