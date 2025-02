Laurita Fernández se encuentra en un momento sumamente positivo a nivel laboral tras el éxito de “Legalmente rubia” y con nuevos proyectos en la mira. Sin embargo, su vida sentimental aun es una incógnita.

Este miércoles 19 de febrero la actriz rompió el silencio y habló de la posibilidad de pasar por el altar con su enamorado, Claudio “Peluca” Brusca. La intérprete y el productor televisivo llevan más de tres años de relación y hoy finalmente se supo cuál será el próximo movimiento de la pareja.

Peluca Brusca y Laurita Fernández

Laurita Fernández habló de su futuro con Peluca Brusca: ¿boda y maternidad en camino?

Laurita Fernández pronto protagonizará “La cena de los dos tontos” junto a Mike Amigorena y Martín Bossi. Tras interpretar a la señorita Miel en “Matilda, el musical”, la intérprete demostró estar en su mejor momento profesional.

Junto con su pareja mantienen una sólida relación que podría estar próxima a dar el siguiente paso. Esta tarde en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la conductora de El Trece dio a conocer su estado emocional con respecto a la idea de casarse con Peluca.

Ante la inesperada pregunta de Lussich, de si se va a casar con su novio, la actriz quedó descolocada y fue tajante. “Por ahora, no. No siento que sea una mujer para casarse. Capaz en otro momento de mi vida sí lo pensé, pero fui creciendo. No sé si el tema del casamiento es para mí”, comentó la misma. “La pareja sigue, estamos bárbaro. Él es lo más, me re acompaña”, prosiguió sobre las aptitudes de su enamorado.

“No soy Susanita, de querer casarse e ir de blanco y que le encantaría el vestido y la tiara”, lanzó contundente la presentadora. Luego fue inquirida acerca de si tendría hijos con Peluca. “Hijos sí, me gustaría. Eso sí”, comentó la joven de 34 años.

Por el momento no suenan las campanas de boda para la feliz pareja. Ambos se muestran en sus redes sociales sumamente enamorados y emprendiendo nuevos proyectos juntos, desde viajes a las más insólitas salidas nocturnas. Sin embargo, no desearían comprometerse por el momento en el altar.

Laurita Fernández habló de su futuro con Peluca Brusca y negó la posibilidad de una boda. Sin embargo, no descartó la idea de ser madre por lo que ambos podrían en un futuro llegar a compartir descendencia. La actriz y el ejecutivo de medios de comunicación están más enamorados que nunca y lo dejan ver en sus posteos en redes sociales.

C.G.