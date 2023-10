Ana Rosenfeld visitó Intrusos y aprovecharon para preguntarle sobre la relación que tienen Wanda Nara y L-Gante. La empresaria se encuentra en Argentina y ahora se volvió a hablar sobre el romance que tuvo con el cantante porque se reveló que se juntaron y que podría sacar un tema juntos.

Ana Rosenfeld detalló cómo es la relación que tiene Wanda Nara con L-Gante

Marcela Tauro le consultó: "¿Qué opinas de L-Gante?". "Son muy amigos, la acompañó en un momento muy especial de su vida, y laburaron mucho juntos. Yo creo que hay una fidelidad de amistad", respondió la abogada.

"Yo hablé con Wanda y le pregunté '¿vos en algún momento hablaste de algo que me estás diciendo que no existe?', me dijo 'no, Ana, yo tengo una excelente relación con L-Gante, hacemos cosas juntos'", agregó.

Rosenfeld afirmó que Wanda "nunca lo engañaría" a Mauro Icardi. "Si nunca lo engañó a Mauro, aunque L-Gante dice que sí y le creo, y aunque le mandó un mensaje a Yanina y le creo... ¿Por qué hace estas cosas que la hacen quedar como que en realidad sí estuvo bajo las sábanas con L-Gante?", preguntó la panelista.

"Wanda es muy hábil, es viva, juega muchísimo. La época en que eventualmente le pudieron haber endilgado algo, ella estaba separada", contestó la letrada. "Entonces estuvo con L-Gante cuando estaba separada de Mauro", dijo Karina. "No, generaron un montón de cosas, de publicidad, de videos. No es un tema de cubrir, yo creo que Wanda, cuando tenga que decir 'me divorcié'", añadió la abogada.

Guido Záffora le preguntó a Ana Rosenfeld: "¿Los ves juntos a L-Gante con Wanda? Digo de pareja". "No los vi juntos... Si vos ves a alguien que lo ves sensible, sencillo, cómo creció de la nada y se convirtió en lo que es, que hoy todo el mundo habla de L-Gante...", cerró la abogada sobre la relación de Wanda Nara y L-Gante.

AF.