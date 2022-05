Ana Rosenfeld reveló cómo vivió el momento en el que le dijeron que le quedaba un año de vida

Ana Rosenfeld es una de las abogadas más prestigiosas de nuestro país, de hecho es apodada como "El Terror de los Maridos" debido al éxito que tiene a favor de las mujeres cuando se trata de una separación o un divorcio. Sin embargo, la letrada dio a conocer un detalle que no se conocía de su vida privada.

En 1979, Ana Rosenfeld recibió el diagnóstico menos esperado por una jovencita de tan solo 24 años. La abogada contó que le encontraron un tumor en la cabeza del fémur y que los médicos hablaban de metástasis, por lo que le notificaron que solo le quedaba un año de vida.

Ana Rosenfeld.

En diálogo con Infobae, Ana Rosenfeld manifestó cómo fue ese momento: "Me habían diagnosticado un año de vida, Me encontraron un tumor en la cabeza del fémur, hasta hubo radiografías fallidas que hablaban de metástasis, fue un tema muy delicado. Se me mezclaron todas las cosas. Lo primero que pensé fue en separarme".

Respecto a la ruptura con su pareja de aquel entonces, Ana Rosenfeld lo recordó de la siguiente forma: "Fue muy cruel el tema de la separación. Porque dije 'No sé cómo quiero vivir la vida si sabés que te queda poco'. En ese momento me di cuenta que yo necesitaba otro tipo de persona al lado mío".

La relación de Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski

Ana Rosenfeld con Marcelo.

Ana Rosenfeld se separó en 1979 y fue recién en el año 1985 que contrajo matrimonio con Marcelo Frydlewski, quien fue su esposo hasta el momento de su fallecimiento. Cabe recordar que Marcelo falleció en Estados Unidos luego de contraer Coronavirus y ser internado por su grave estado de salud.

Ana Rosenfeld junto a sus hijas: Pamela y Stephanie.

Juntos formaron una hermosa familia. Tuvieron dos hijas, Pamela y Stephanie, quienes acomoañaron a Ana Rosenfeld durante el duelo de Marcelo. Su hija, Stephanie siguió los pasos de su madre y se convirtió en abogada.