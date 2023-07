La adolescencia de Anabel Sánchez no fue fácil y, una vez que se hizo reconocida mediáticamente, su historia logró trascender la pantalla.

La modelo de 18 años se mandó a hacer un video como casting para Vogue y su energía traspasó la pantalla: se hizo viral en cuestión de días y le llovieron propuestas. Sin embargo, el pasado de Anabel Sánchez no es de ensueño y en su adolescencia el bullying también formó parte de su cotidianeidad.

“Desde los 11 hasta los 14 años mis compañeras de patín me hostigaban y pegaban. Me ponían una regla en la nariz y se burlaban de cuánto medía o me molestaban con mi altura... A su vez, en el amor siempre fui como la rechazada. Nunca tuve tiempo para una relación, estaba muy concentrada en sobrevivir. Quizás uno tiene el prejuicio de que al tener otras necesidades, se prohíbe algunas cosas y enamorarme lo tenía como lejitos. Obvio las puertas están abiertas para conocer a alguien pero hoy estoy pendiente de mi crecimiento profesional”, contó en una exclusiva producción para CARAS en el hotel NH Collection Jousten.

Anabel Sánchez y los sueños que la llevaron al Bailando 2023



Admiradora de las top models, Coco Rocha y Bella Hadid, Anabel Sánchez describe sus características: “Mi estilo es caótico porque me crié en base a eso. Pero no lo veo como algo malo ya que crecí en un contexto de permanente movimiento, eso me dio madurez. Me encanta cuando me dejan ser libre y feroz. Uso lo que quiero en el momento, me gustan los colores fuertes como el amarillo. Aunque últimamente estoy usando el color negro, que me recuerda a mis gatos negros y a las panteras negras: es como mi espíritu animal”.

Sobre los nuevos proyectos, la modelo de 18 años asume que parece estar viviendo un sueño. “Es algo hermoso lo que me está sucediendo, a veces cuando estamos solas con mi mamá, le pregunto si es real o no... Había una parte de mí que se visualizaba desfilando y alcanzando mis deseos. Por eso, cuando me levanto agradezco a Dios y al universo. Me doy el tiempo de respirar y agradecer”, asegura Anabel Sánchez a pocos días de comenzar los ensayos para el “Bailando 2023” por América TV.

Y sobre sus deseos, Anabel Sánchez concluye entusiasta: “Sueño mucho con estudiar y triunfar en el exterior, a principios de julio se conocen las seleccio nadas de Vogue y tengo esperanzas. Pero también pongo la energía en otros proyectos que afortunadamente se me están dando... Todos me tiran muy buena onda: me sorprendieas. Me estoy capacitando para dar lo mejor de mí y dejo que la vida me siga sorprendiendo”.