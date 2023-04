Analía Franchín apuntó contra Flor Vigna tras declararse como demisexual: ''Dejémonos de joder''

Hace una semana, Flor Vigna dio una nota para el medio Infobae y confesó identificarse como demisexual. Además, brindó detalles como es su orientación sexual y cómo lo descubrió luego de su separación con Nico Occhiato. Tras sus declaraciones, a quién no le cayó nada bien fue a la panelista Analía Franchín, quien la criticó fuertemente.

En A la Barbarossa, Analía hizo eco sobre su punto de vista: "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después van a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Déjame de joder!".

Flor Vigna

Y añadió: "Dejémonos de joder con todas estas huevadas. ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! ¡Déjame de joder!", afirmó nuevamente indignada.

Por otro lado, Analía hizo hincapié en ella misma y generó un ejemplo: "Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo?", aseguró.

Analía Franchín

''Ahora buscan la palabra en el diccionario, se aprenden la palabra y tienen un título", concluyó la panelista, enojada por los dichos de Flor Vigna.

Cómo es la orientación sexual de Flor Vigna

Durante la entrevista con Infobae, Flor Vigna explicó: “Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que se dice demisexual”, hablando con total sinceridad sobre su ruptura con Nico Occhiato.

Luego, amplió en más profundidad sobre su orientación sexual:. “Cuando vos no podés, que yo me considero así, yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda. Sino, no puedo”, expresó.

D.M