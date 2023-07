Venía todo mal entre Analía Franchín y Fernanda Iglises y este martes la temperatura entre ambas panelistas llegó a su pico más alto y se terminó de pudrir todo. ¿Qué pasó? Fácil, todo empezó cuando algunas figuras de Tefele, entre ellas la panelista de "Georgia a la Barbarrosa" se negaron a elegir entre Ángel de Brito y Santiago del Moro, quienes competían por el premio Martín Fierro 2023 a Mejor Conducción.

Fernanda Iglesias, quien volvió de España más picante y sin filtro, apuntó contra Analía Franchín y le dijo que "No tenía huevos, por eso estaba en el programa de la mañana" y la llamó tiba, al igual que lo hizo con otras panelistas como Nancy Pazos y Noelia Antonelli. "Son todos unos tibios"

Analía Franchín no se quedó con la pelota en la cancha y le respondió a esas fuertes acusaciones: "No tengo huevos, soy una mujer, bastante mujer".

Analía sumó a su respuesta: "En segundo lugar... Entendí con los años que me va mejor en la vida sin ser tan extremista, prefiero no ser ni fría ni caliente, prefiero ser tibia, lo que pasa es que muchas veces se interpreta que ser caliente es salir a destruir gente y a la verdad que no me va... Me ha ido, sí, pero después entendí que los valores eran otros".

Fernanda no se quedó callada y retrucó: "Eso me parece muy bien, porque eso es madurez. ¡Eso está bien!". Pero cuando Nazarena le recordó que Franchín le dijo que no se metiera con su trabajo, ahí Fernanda sacó su arsenal: "¿Y qué quiere, que me meta con su vida privada? Yo puedo opinar del laburo de otra persona. Sí quiere me meto con su vida privada, no tengo ningún problema, pero... No creo que le convenga".

Fernanda Iglesias.

Yanina Latorre le pusó más candela a la pelea de Fernanda Iglesias y Analía Franchín

La picante panelista de LAM, Yanina Latorre, quedó helada al escuchar lo que su compañera había dicho y fue directa: "Sonaste un poco amenazante", luego soltó la risa.

Analía Franchín.

Fernanda Iglesias aclaró que no era una amenaza y puso sus manos al aire. Lo cierto de todo esto es que la guerra ya se abrió y las cartas están puestas sobre la mesa. Todos en el piso coincidieron sobre la exposición del trabajo como panelistas y periodistas, el cual era objeto de críticas siempre.