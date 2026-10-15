Andrea Ghidone se casó con Pablo Otero: las fotos de la ceremonia y el look que eligió para dar el sí

Andrea Ghidone atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. La bailarina uruguaya se casó por civil con el empresario Pablo Otero en una ceremonia íntima en la Ciudad de Buenos Aires, rodeada de sus seres queridos. A través de las redes sociales, compartió las primeras imágenes de la celebración, en las que se la vio emocionada junto a su flamante marido y con un look estampado que se destacó por sus tonos cálidos y su impronta elegante.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron por civil.

Andrea Ghidone deslumbró con su look para dar el sí con Pablo Otero

Para dar el sí, Andrea Ghidone eligió un conjunto de dos piezas con un delicado estampado floral en tonos beige, gris y ocre. El diseño, compuesto por una chaqueta entallada y un pantalón oxford, se completó con una blusa en tono claro y accesorios dorados. Pablo Otero, por su parte, optó por un traje marrón oscuro, remera negra y zapatos al tono, en una apuesta clásica y descontracturada.

Así fue el íntimo casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero.

Las fotos reflejaron distintos momentos de la ceremonia, desde la firma del acta hasta los gestos de cariño y las felicitaciones de los familiares. En una de las postales más emotivas, la bailarina aparece abrazada a su pareja, mientras que en otra posa sonriente a su lado y muestra su alianza.

Andrea Ghidone deslumbró con su look.

La historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero

La historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero comenzó cuando la bailarina había encontrado en la soledad una forma de bienestar. Después de atravesar relaciones en las que, según contó, se repetían patrones dolorosos, había dejado de buscar una pareja y disfrutaba de su independencia. Sin embargo, el encuentro con el empresario, conocido como “el señor del tabaco”, cambió sus planes.

En noviembre de 2025, durante una entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, la artista habló sobre el vínculo y sorprendió al anunciar que se casarían el 24 de octubre de 2026. Aunque reconoció que el matrimonio no era una meta personal, explicó que la relación con el empresario despertó en ella emociones que no esperaba volver a sentir.

En noviembre pasado, Andrea Ghidone confirmó su casamiento en CARAS TV.

“La única expectativa que tenía de él era pasarla bien, divertirnos y sentir que no podía estar en un lugar mejor que en ese”, recordó sobre los primeros encuentros. Según relató, se vieron durante tres días seguidos y la conexión fue inmediata. Con el tiempo, descubrieron coincidencias en sus valores, en la manera de criar a sus hijos y en el deseo de construir un proyecto en común.

Uno de los aspectos más importantes de esta relación es la familia ensamblada que formaron. Otero tiene tres hijos y, junto a la hija de Andrea, comenzaron a construir una nueva dinámica familiar. “Nunca imaginé estar viviendo esto, de golpe éramos dos y ahora somos cinco, seis… y es hermoso”, expresó la bailarina en aquella conversación.

Para Andrea Ghidone, ver a sus hijos felices con esta nueva etapa fue una de las señales más significativas de que estaban construyendo un vínculo genuino. Después de años de disfrutar de su independencia, también descubrió la alegría de compartir la vida cotidiana con alguien. “Mirar para el costado y que haya alguien… eso es hermoso”, resumió.

La boda civil celebrada en Buenos Aires marcó un nuevo capítulo en esta historia, que tendrá su gran festejo el próximo 24 de octubre. Una decisión que, como ella misma había contado, no nació de una búsqueda del matrimonio, sino de la sorpresa de volver a enamorarse y elegir compartir la vida con otra persona.