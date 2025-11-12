Andrea Ghidone: “A los 23 años me hice un aborto. Tenía miedo y no estaba preparada para ser madre”

En una conversación profundamente humana con Héctor Maugeri para +CARAS, Andrea Ghidone se animó a mirar hacia atrás y poner en palabras un hecho que marcó su historia. A los 23 años, la artista atravesó un aborto en circunstancias difíciles, sola y con miedo. “A los 23 años me hice un aborto. Tenía miedo y no estaba preparada para ser madre”, reconoció con valentía. Hoy, desde la madurez, puede hablar de aquel momento con una mezcla de dolor y comprensión.

“Yo siento que hay cosas que una, en el fondo, sabe”, comenzó. Y explicó: “Siempre todo lo que me sucedió me hice responsable. Yo tenía que haber hecho cosas que no hice, y en ese lugar una cree que todo lo puede y se lleva puestas cosas”. El paso del tiempo y la maternidad le dieron una nueva perspectiva sobre lo vivido. “Después de tener a mi hija, tuve mayor conciencia de no haber parado, de que me tenía que haber quedado haciendo reposo”, dijo la artista.

Andrea Ghidone y la mirada del tiempo

Hoy, al mirar a su hija, Andrea Ghidone no puede evitar preguntarse por ese bebé que no llegó a nacer. “La veo y me pregunto muchas cosas sobre ese ser que no llegó a ser. Siento que, por mi inquietud y mi desboque en ese momento, sucedió lo que sucedió”, confesó. Y recordó en +CARAS: “Atravesé algo que no quería, para lo que no estaba preparada. Tenía muchos miedos para asumir ese rol, y además miedo de cómo iba a ser la llegada de un hijo con todo lo que yo quería hacer laboralmente”.

Andrea Ghidone

La artista reconoció que la falta de madurez y el miedo fueron determinantes en su decisión. “Inconscientemente, todo eso me jugó en contra en ese momento, para no hacer lo que debía o hacer lo que hice”, expresó. Con el paso de los años, pudo mirar esa etapa con compasión: “Entendí que, cuando una es más grande, puede ver las cosas de otra manera”. Su voz no busca justificarse: busca entenderse.

Andrea Ghidone y la fortaleza que nace del dolor

Héctor Maugeri le preguntó cómo ve hoy, desde su presente, a esa Andrea de 23 años. La respuesta llegó con ternura y autocrítica. “Era parte de toda la locura interna que yo tenía adentro. Entender que esa búsqueda de sentido tenía que ver con muchas cosas: con necesitar saber para qué servía, con darme cuenta de que tenía la capacidad de estudiar una carrera que no quería estudiar y con entender que lo que quería hacer era muy complicado y que no iba a tener apoyo de nadie”, explicó.

“A esa Andrea chiquitita la veo con mucha ignorancia, con muchas cosas que no había aprendido. Tenía una gran pasión, una gran decisión, una gran disciplina, pero no era suficiente. No tenía a nadie al lado que me diera un buen consejo”, dijo con emoción. Reconocer esa soledad le permitió criar a su hija de otro modo: “Con mi hija trato de acercarle todos mis recursos, los míos y los de los profesionales que puedo, para que crezca con sabiduría, para que no crezca sola. Yo me hice sola. Y entendí que estaba más segura fuera de mi casa que dentro de mi casa”.

Andrea Ghidone en +CARAS

De aquel episodio quedó una huella imborrable, pero también una enseñanza. La actriz transformó el miedo en fuerza y la culpa en comprensión. Hoy, esa herida se volvió una guía para acompañar a su hija con libertad y empatía. Su historia no habla de arrepentimiento, sino de crecimiento. Andrea Ghidone es, hoy, una mujer que se hizo sola y aprendió a abrazar sus sombras con la misma intensidad con la que celebra la luz.