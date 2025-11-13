Andrea Ghidone reveló que se casa con "El señor del tabaco": “Ya no miro aquello que me gustaría que fuera pero no es”

CARASTV

En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Andrea Ghidone anunció una noticia que la tiene movilizada: se casa el 24 de octubre de 2026. La artista confesó que nunca imaginó volver a sentir algo tan profundo después de muchos años de soledad elegida. “Para mí no es importante el casamiento”, dijo, aunque reconoció que esta vez la emoción la llevó a dar un paso que antes no contemplaba. Lo que encontró con Pablo Otero, el empresario conocido como “el hombre del tabaco”, la sorprendió por completo.

Andrea venía de vínculos que repetían patrones dolorosos, donde la manipulación aparecía una y otra vez. “Yo creía que los hombres eran todos iguales y siempre había un perfil que se me repetía” confesó. Había señales, advertencias y finales que se parecían demasiado entre sí. Por eso, cuando decidió que estar sola no estaba mal, sintió una calma que no conocía.

Andrea Ghidone y el flechazo inesperado con Pablo Otero

Pablo Otero llegó en ese momento de paz interior, cuando ella ya no esperaba enamorarse. “La única expectativa que tenía de él era pasarla bien, divertirnos y sentir que no podía estar en un lugar mejor que en ese”, recordó. Lo vio tres días seguidos y ahí sucedió algo que no puede explicar: una conexión inmediata, casi eléctrica, incluso antes de que existiera el contacto físico. Andrea sintió que podía volver a creer en el amor sin negociaciones ni autoengaños.

Andrea Ghidone y Héctor Maugeri

“Ya no miro aquello que me gustaría que fuera pero no es” aseguró. Esta vez no había lugar para conformarse ni para esperar que alguien cambiara. Y cada encuentro con Pablo superaba al anterior. “Cada vez que lo veía era mejor de lo que soñé” dijo, emocionada en +CARAS. Se encontraron en valores, en sensibilidad, en la forma de criar a sus hijos y en el deseo sincero de construir una vida juntos.

Andrea Ghidone y el desafío de las familias ensambladas

El empresario tiene tres hijos, y juntos atraviesan el proceso de construir una nueva familia ampliada. “Nunca imaginé estar viviendo esto, de golpe éramos dos y ahora somos cinco, seis… y es hermoso”, contó. Para Andrea, este desafío es tan inesperado como gratificante. Sentir que su hija y los hijos de él participan y celebran este amor le confirma que están en el camino correcto.

Andrea Ghidone en +CARAS

En la fiesta del compromiso, ambas familias expresaron su felicidad al verlos juntos. “Lo que más importa es que ellos nos ven felices, y eso no pasa si no es real” dijo. Esa complicidad familiar es una pieza clave en esta nueva etapa. Y también lo es la seguridad emocional que encontró a su lado: una calma distinta, un abrazo que la acompaña, una compañía que no anula su independencia.

“Mirar para el costado y que haya alguien… eso es hermoso” dijo Andrea, casi en un susurro. Después de tantos años sola, encontrarse deseando volver a ver a alguien fue un shock emocional. “Cuando él me dice que siente lo mismo, el corazón te late fuerte. Son emociones que no se pueden contar, solo se pueden vivir” expresó. Su vínculo con Pablo no tiene artificios: está hecho de madurez, deseo, coincidencias profundas y una alegría que no esperaba a esta altura de su vida. “Esto es para vivir hacia adelante” afirmó.