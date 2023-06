Andrea Rincón rompió el silenció y defendió nuevamente a Jey Mammón: "Yo lo conozco y él nunca me mintió"

Andrea Rincón defendió nuevamente a su amigo Jey Mammón tras su primera aparición pública este fin de semana. El conductor y humorista se mostró en un teatro de Avenida Corrientes después de la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso.

Al ver las críticas que recibió, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza salió a defender a su colega y, esta vez, culpó a la justicia por lo que estaba atravesando. Primero, Andrea aclaró que ella es "parcial en este caso", luego agregó que no tiene razones para no creerle a Jey: "Yo conozco a una de las partes. Me cuenta lo que pasó y a mí esta persona nunca me mintió... ¿Por qué me va a mentir ahora?".

Imagen reciente de Andrea Rincón.

Luego, en un móvil de Socios del Espectáculo, Rincón culpó a la justicia por el momento que atraviesa Jey: "Gracias a que la Justicia no hace su trabajo, la gente piensa que puede hacer justicia por mano propia. Y ahí está el gran problema que tenemos como sociedad".

Por último, y ahora hablando de "la justicia divina" al ver que la legal no le funcionó a Jey Mammón, Andrea Rincón expresó: "Creo que esa justicia existe. Y tarde o temprano, hay una rueda en la que hoy estás acá (arriba) y mañana estás acá (abajo)".

¿Cómo fue la primera salida pública de Jey Mammón?

El conductor volvió a presentarse frente a las cámaras cuando fue a ver a Baby Etchecopar al teatro. La obra fue el viernes en el Teatro Ópera y fue parte de la gira "Debut sin despedida", donde estaban presentes más de años de farándula.

En la puerta del establecimiento, Jey Mammón fue fotografiado junto a Gustavo Sofovich. El actor fue bien recibido en el teatro y se sacó varias selfies con sus admiradores que festejaron su presencia. Las últimas declaraciones del humorista sobre el caso fueron: "No violé, no abusé y no drogué a nadie".