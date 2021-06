Andrea Taboada abandonó el piso de LAM y preocupó a sus compañeros

Este lunes en el ciclo de Los Ángeles de la Mañana, Andrea Taboada abandonó el piso del programa, antes de que termine la transmisión.

Ángel de Brito explicó que su amiga y panelista, debió retirarse del estudio antes de despedirse del público.

Andrea Taboada abandonó el piso de LAM porque le bajó la presión

“Le mandamos un beso a Andrea Taboada, que le bajó un poco la presión, no le pasó nada. Así que salió del aire, por eso no la están viendo” comentó el periodista minutos antes de terminar el ciclo de eltrece.

Rápidamente, el conductor llevó tranquilidad sobre la salud de Andrea: “Pero está bien; la mandamos al médico. Es un bajón de presión y nada más”, agregó mientras le enviaba su cariño y una pronta recuperación a Taboada.

Andrea Taboada abandonó el piso de LAM porque le bajó la presión

Recientemente, Andrea se había mostrado muy angustiada al hablar de cómo atravesó el covid y la pandemia: “El covid me dejó algo que no puedo describir, es un bajón. Sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia. Yo soy muy pila y siento que no retomé mi energía. Todo me angustia, me hace mal y me hace llorar”, explico entre lágrimas en LAM días atrás.

Luego de tener el alta por coronavirus, Andrea Taboada demoró unos días en volver a LAM:

Andrea Taboada fue una de las "angelitas" que se contagió de coronavirus y debió cumplir el aislamiento reglamentario durante 14 días. Pero a pesar de haber recibido el alta, la periodista demoró varios días en regresar al programa de Ángel de Brito por un especial motivo.

Tal como informó el mismo conductor, Andrea Taboada siguió débil por las secuelas del virus.

“No puede reincorporarse porque no se siente del todo bien. Sigue aislada en su casa y con síntomas. Está muy débil como para aparecer en cámara”, dijo Ángel de Brito.

Tras este anuncio de Ángel de Brito, Andrea Taboada habló en exclusiva con CARAS y explicó cómo sigue su estado de salud. "Me dieron el alta epidemiológica, pero seguí con mucho cansancio y dolor de cuerpo por eso unos días más de reposo. Es lo que contó al aire Ángel. Pero voy mejorando sobre todo del cansancio...el Lunes estoy de vuelta en LAM", reveló.

"Me siento mejor pero la semana pasada no podía ni contestar, no tenía fuerzas", agregó.

FF