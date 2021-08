Andrea Politti estuvo invitada al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, junto a Silvina Escudero, Toti Pasman, Leonardo Tusam y Santiago Artemis. Como todos los sábados, el conductor de PH Podemos Hablar alentó a sus invitados a avanzar hacia el punto de encuentro, y en esta oportunidad la actriz y conductora se refirió a la relación especial que tuvo con su padre, el actor Luis Politti, que falleció hace 41 años.

Andrea Politti reveló datos sobre su dramática historia familiar

“Yo era muy chica y me enteré de su exilio de una forma muy extraña. Era el Día del Padre y él no llegaba. Fue toda una situación muy traumática. Por suerte, pude estar en España con él y siento que en esos meses fue el mejor padre del mundo. Se emocionó mucho cuando se enteró que yo iba a ser actriz” comenzó diciendo Andrea.

Luis Politti fue un actor argentino de teatro, cine y televisión. Inició su carrera actoral en su país y en 1976 se exilió en México y luego se radicó en España, donde continuó actuando. Recibió el Premio al Mejor Actor de 1975 por la película “Los gauchos judíos”. Falleció de manera prematura a causa de una Hepatitis en el Viejo Continente.

Andrea recordó que no pudo comunicarse con él, y solo le dieron un número de teléfono para saber sobre el estado de salud de su padre. “Ahí se me cayó el teléfono. Fue muy difícil. Todo era fuerte, trágico, duro. No me pude despedir” comentó la conductora, muy emocionada, cuando se enteró de la triste noticia.

Andrea Politti reveló datos sobre su dramática historia familiar

“Obviamente hice terapia, pero cuando llega el 14 de julio, que es la fecha en la que falleció, siempre estoy triste. A la vez, me pasa que en el teatro me encuentro con él. Es como que actúa conmigo”, confesó la hija de Luis Politti.

Además, Andrea contó que luego de la triste noticia, se enteró que tenía dos hermanas. “Mi vieja se había separado y resulta que mi viejo tenía una mujer con dos hijos más. Nos presentaron, pero tampoco fue muy… mi vieja estaba enojadísima” dijo, y agregó: “Ellas se habían ido a México porque también tuvieron problemas en la dictadura. Hice el famoso gente que busca gente y me pude encontrar con ellas. Estuvo muy bueno. Lo que no hay es un vínculo porque eso lo tenés que crear. Ahora una está en Alemania y la otra, en México".

El llanto de Andrea Politti en el final de Corte y confección:

Corte y Confección, el exitoso reality de Canal Trece, llegó a su final definitivo. Después de tres temporadas, el ciclo que conduce Andrea Politti se despidió de la pantalla para ser reemplazado por Mujeres, un nuevo magazine integrado por Solita Silveyra, Teté Coustarout, Becky Vázquez y Claudia Fontán.

El triunfador del ciclo fue Luis, quien sacó el 31% de los votos telefónicos. "Mamá, te amo.A toda Argentina, a toda Venezuela. Argentina me dio las ganas de vivir, Habia perdido la esperanza", dijo el venezolano.

Hacia el final, la flamante conductora recibió un emotivo homenaje desde la producción donde hicieron un recorrido por todos los mejores momentos del reality. Emocionada por este video, Politti estalló en lágrimas y mencionó a todos los talleres que debieron cerrar gracias a la pandemia.

Este desenlace contó la presencia de las figuras que desfilaron a lo largo de su historia, así como también con musicales que protagonizaron Ruggero Pasquarelli.

FF