Feliz con su presente televisivo al frente de "PH Podemos Hablar" por Telefe y por la familia que formó con Florencia Suárez, la mamá de sus dos hijos, Andy Kusnetzoff rememoró sus tiempos de notero. En una reciente entrevista él recordó cuando quiso conquistar a la estrella de Hollywood, Renée Zellweger hace varios, muchísimos, años.

En sus comienzos en "Caiga Quien Caiga", se la cruzó en el Festival de Venecia y consiguió hacerle una entrevista. Seguro de sí mismo, luego se animó a ir por más. "Le dejé un CD en donde ella paraba, en el hotel", contó en diálogo con Jey Mammon en Los Mammones, por América.

Andy Kusnetzoff recordó el tremendo momento que vivió cuando quiso conquistar a Renée Zellweger.

"Me fui a dormir y no me quedé tranquilo, me dije ‘No, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así’. Agarré un compact, averigüé en que hotel estaba, le dejé una carta con la dirección y un CD de soul, lo que tenía. Y me quedé tranquilo que hice algo”.

Qué pasó, un mes después, recibió una carta de parte de la actriz de Hollywood pero, a diferencia de lo que creyó el conductor, fue decepcionante. "Estaba firmada como si fuera para un fan", remató el conductor. Pero la historia no terminó ahí, cinco años después, se volvieron a encontrar. Rápido de reflejos, Andy se coló en la fiesta en donde ella estaba y se acercó para hablarle. "Para mi llamó a seguridad. Cuando se iba la encaré y le digo '¡toma Renée, el saco!'. Y le pido: ‘Llevame en la limo’”. "No puedo, tengo novio", le contestó la actriz que, en ese momento estaba en pareja con Jim Carrey.

Andy Kusnetzoff habló de la salud de su hijo: "Entrar en Neo es fuerte"

Andy Kusnetzoff volvió a la conducción de Perros de la calle y dio detalles del duro momento familiar que atravesó tras el nacimiento de León, el segundo hijo con Florencia Suárez.

"Realmente pasó una vida en tres semanas. El parto fue espectacular. Al ser el segundo pude prestar más atención a todo. Fue con música y me pareció increíble", comenzó su relato el conductor de PH.

"Por distintas cosas terminamos en la neonatología, una terapia intensiva para bebés. Entrar en Neo es fuerte", dijo sobre las complicaciones que llevaron a su bebé a permanecer una semana internado.

Andy Kusnetzoff habló de la salud de su hijo: "Entrar en Neo es fuerte".

FL