El romántico mensaje que le dedicó Andy Kusnetzoff a Florencia Suárez 

Andy Kusnetzoff lleva más de dieciocho años trabajando en los medios. Pero no solo en el trabajo las cosas parecen andar con viento a favor para el conductor, ya que hace algunos años formó pareja con Florencia Suárez, a quien conoció cuando entró como productora de su programa de radio. Florencia se ganó un apodo que corrió por cuenta del conductor: “Kourny”, y en las últimas horas Andy le dedicó un tierno mensaje en redes sociales.

“Instagram no me recuerda esta foto …. Tampoco es el día de la madre. Pero me dieron ganas de agradecerte lo buena compañera , gran mamá que está en todos los detalles y que siempre te voy a agradecer que me hayas hecho papá de 2 . Mensaje injustificado para decirte gracias, te amo. @florkourny . Eso.” escribió el conductor de PH Podemos Hablar en su cuenta de Instagram.

Tiempo atrás, Andy Kusnetzoff reveló en una entrevista que desde un principio las cosas no fueron fáciles." Me acuerdo todo, lo que te puedo contar es que un día dije "tengo un problema" y cuando traté de ver qué le pasaba a ella, me di cuenta de que tenía dos problemas, porque a ella no le pasaba lo mismo al principio. Entonces tuve varios... bah, un montón de problemas: tenía que seguir con el programa, no le podía contar a mis compañeros, la piba no me daba bola, a mí me gustaba... Conquistarla fue muy difícil. ¡Hacer un programa de tele comparado con eso no es nada!" Aseguró sobre el momento en el que se dio cuenta de que estaba enamorado.

En agosto de este año, la pareja se convirtió en padres de su segundo hijo, León.

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez fueron padres de su segundo hijo, a quien llamaron León. Así lo confirmó el conductor de "PH Podemos Hablar" y su pareja mediante Instagram, donde compartieron las primeras imágenes del recién nacido.

“Llegaste un viernes 20 de agosto para cambiarnos la vida. ¡Te soñamos y esperamos tanto! Desde tus primeras horas de vida nos trajiste muchas enseñanzas… La vida siempre te sorprende minuto a minuto… con alegrías, con desafíos, con sorpresas, miedos, esperanzas”, escribió Florencia en su cuenta oficial de Instagram el pasado domingo.

En medio de la inmensa felicidad, la productora también se animó a relatar cómo fue la dura espera hasta que les dieron el alta definitiva: “Fueron días de espera eternos, creo que los más largos de nuestras vidas. La neo se convirtió en tu impensada y desconocida primera casa. Entre cables, monitores y tantas cosas más aprendimos a cambiarte los pañales, bañarte, darte la teta. ¡Uf, cuantos sentimientos!”, compartió la pareja de Andy.

